سید علی اشراقی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طرح راهداری زمستانی با مشارکت 219 نفر در قالب 20 اکیپ راهداری در بیش از یک هزار و 567 کیلومتر محور و 13 گردنه برف گیر استان سمنان اجرا می شود.

وی بیان داشت: با توجه به شرایط آب و هوایی و احتمال بروز بارش شدید با استفاده از تجربیات سال های گذشته، ذخیره سازی نمک به میزان چهار هزار و 500 تن و تجهیز ماشین آلات راهداری زمستانی به تعداد 161 دستگاه به پایان رسیده است و استفاده از ماشین آلات مکانیزه راهداری زمستانی نیز در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان سمنان با ابراز نگرانی کمبود امکاناتی نظیر شن، نمک و سوخت مورد نیاز اکیپ های راهداری در طول فصل سرد در مقایسه با وسعت استان سمنان، گفت: با ایجاد انگیزه در راهداران و همکاری با بخش خصوصی این کمبود را جبران خواهیم کرد و با استفاده از تابلوهای پیام متغیر و به کارگیری دوربین های نظارت تصویری، امکان اطلاع رسانی آنلاین و سریعتر و ارائه پیام های ایمنی تردد فراهم خواهد شد.

اشراقی در خاتمه از پیش بینی محل استقرار مسافران در راه مانده، در 12 راهدارخانه استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: مرکز مدیریت راه های استان سمنان به طور شبانه روزی در خدمت مردم است و هموطنان می توانند از طریق تماس با شماره تلفن گویای 141 از وضعیت راه ها و کنترل وضعیت محورها اطلاع حاصل نمایند.