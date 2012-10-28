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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

مطهری:

برنامه‌های هفته بسیج در شاهرود در قالب ایام محرم برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود

برنامه‌های هفته بسیج در شاهرود در قالب ایام محرم برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود

شاهرود-خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه شاهرود گفت: امسال با توجه به تقارن هفته بسیج با دهه اول محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی باید برنامه‌ها در قالب ایام محرم برنامه‌ریزی و اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عباس مطهری ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت هفته بسیج مستضعفین شاهرود که با حضور مسئولان در سپاه ناحیه این شهر برگزار شد، با اشاره به برنامه های هفته بسیج امسال، اظهار داشت: شعار این هفته "بسیج امتداد عاشورا" است که باید در قالب این شعار برنامه ها اجرا شود.

وی با تاکید بر فرهنگ جهاد و عاشورا افزود: بسیج یعنی عاشورا و بسیجیان رهروان عاشورایی اباعبدالله هستند.

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود بر برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی هنری بسیج توسط حوزه‌های مقاومت تاکید و افزود: در شهرهای بسطام، مجن، شاهرود، کلاته‌خیج، رویان و روستاهای قلعه نوخرقان، میقان و دهملا این نمایشگاه‌ها به مدت یک هفته برگزار می شود.

مطهری افزود: برپایی ایستگاه‌های صلواتی با همکاری بسیج اصناف و  ادارات در طول هفته در چهار نقطه شهر شاهرود از دیگر اقدامات هفته بسیج در شاهرود است.

در  این جلسه 10 کمیته برای هماهنگی برنامه‌های هفته بسیج مستضعفین در ناحیه مقاومت بسیج تشکیل شد.

کد مطلب 1730452

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