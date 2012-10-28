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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۴

تیشه گران:

تدوین برنامه منسجم در حوزه جوانان ضروری است

تدوین برنامه منسجم در حوزه جوانان ضروری است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: حوزه جوانان با توجه به اهمیت آن و حضور گسترده سازمان های مردم نهاد نیازمند برنامه ای منسجم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه گران ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی دبیران سازمان های مردم نهاد استان کردستان اظهار داشت: ساماندهی برنامه های فرهنگی جوانان، فعال سازی سمن ها در استان و برگزاری مراسمات متناسب با حوزه جوانان از اولویت های کاری این سازمان است.

وی افزود: در این حوزه باید با تعامل و همکاری بیشتر اقدامات به جا و درستی در راستای فعال سازی برنامه های جوانان داشته باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: استان کردستان به لحاظ جمعیت جوانان یکی از استان های برتر است و فعال سازی سمن ها ضروری است.

تیشه گران با اشاره به اینکه ورزش جزئی از امور جوانان است، یادآور شد: امور جوانان بسیار گسترده است و این امر نیازمند برنامه ریزی منسجم است.

وی ادامه داد: خوشبختانه با انتصاب به جای معاون فرهنگی و امور جوانان استان کردستان اقدامات موثر و مناسبی صورت گرفته است و انتظار می رود این روند همچنان ادامه داشته باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: ساماندهی، نظارت و حمایت سمن ها اولویت کاری این اداره کل است.

تیشه گران گفت: باید با تعامل و همکاری هر چه بیشتر در بحث هموار سازی امور جوانان گام برداریم تا شاهد تغییر و تحول در این حوزه باشیم.

وی افزود: هدف سمن ها ارتقاء سطح فکری و مشارکت جوانان در عرصه مختلف است و باید تمامی مسئولان و دستگاه های ذیربط در این راه همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 1730460

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