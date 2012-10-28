تدوین برنامه منسجم در حوزه جوانان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه گران ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی دبیران سازمان های مردم نهاد استان کردستان اظهار داشت: ساماندهی برنامه های فرهنگی جوانان، فعال سازی سمن ها در استان و برگزاری مراسمات متناسب با حوزه جوانان از اولویت های کاری این سازمان است.

وی افزود: در این حوزه باید با تعامل و همکاری بیشتر اقدامات به جا و درستی در راستای فعال سازی برنامه های جوانان داشته باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: استان کردستان به لحاظ جمعیت جوانان یکی از استان های برتر است و فعال سازی سمن ها ضروری است.

تیشه گران با اشاره به اینکه ورزش جزئی از امور جوانان است، یادآور شد: امور جوانان بسیار گسترده است و این امر نیازمند برنامه ریزی منسجم است.

وی ادامه داد: خوشبختانه با انتصاب به جای معاون فرهنگی و امور جوانان استان کردستان اقدامات موثر و مناسبی صورت گرفته است و انتظار می رود این روند همچنان ادامه داشته باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: ساماندهی، نظارت و حمایت سمن ها اولویت کاری این اداره کل است.

تیشه گران گفت: باید با تعامل و همکاری هر چه بیشتر در بحث هموار سازی امور جوانان گام برداریم تا شاهد تغییر و تحول در این حوزه باشیم.

وی افزود: هدف سمن ها ارتقاء سطح فکری و مشارکت جوانان در عرصه مختلف است و باید تمامی مسئولان و دستگاه های ذیربط در این راه همکاری لازم را داشته باشند.