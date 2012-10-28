به گزارش خبرنگار مهر، آذر قلی زاده در نشست تخصصی آئین‌ها و رسوم سنتی شهر خمینی شهر در رابطه با مناسبت‌های اسلامی- ایرانی (مطالعه موردی عید نوروز، ماه مبارک رمضان و عید فطر) که پیش از ظهر یک شنبه در محل پزوهشکده هنرهای سنتی – اسلامی برگزار شد، افزود: برخی از آداب و رسوم در گذشته ایران بوده که جایگزین مناسبی برای نمونه‌های غربی آن است که هیچگونه تطابقی با فرهنگ ایرانیان ندارد.

وی در این خصوص به برگزاری جشن سده اشاره نمود و یادآور شد: به طور مثال جشن والنتاین که مراسمی بسیار غربی است نمونه‌های ایرانی نیز دارد که نمونه آن جشن سده است و امروز چنین جشن‌هایی در حال از بین رفتن است.

این استاد دانشگاه و نویسنده کتاب ادامه داد: استخراج این آداب و رسوم از میان فرهنگ‌های مختلف در گوشه و کنار ایران امری ضروری به نظر می‌رسد و باید چنین موضوعی را در تمام بافتهای سنتی محقق کرد تا بتوان پس از انجام چنین مهمی از این مراسمات استفاده بهینه کرد.

قلی زاده لزوم فعالیت برای احیاء این هویتها را ضروری خواند.

این جامعه شناس تصریح کرد: بر عهده نخبگان است که همانند جامعه‌ای چون ژاپن مجموعه آداب موجود در جامعه خویش را شناسایی و حفظ کنند که ضرورت اجرای این موضوع در شهرهای سنتی و مذهبی دو چندان است.

این پژوهشگر و جامعه شناس افزود: بسیاری از این آداب نیازهای انسان را برآورده و انسان را به سوی تعالی هدایت می‌کند که بد نیست زنده شود، اما از طرفی آداب دیگری نیز بعضا وجود دارند که منجر به خشونت می‌شود و باید چنین با چنین معقوله‌ای برخورد قانونی شود و نگاه قانونی به آن داشت.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌ها هر چه جامعه کوچکتر و ابتدایی‌تر باشد حجم آداب رسوم در آن بیشتر است و هر چه صنعتی‌تر باشد از این آداب و رسوم گسیل یافته است.

آداب و رسوم مخزن هویتی ایرانیان است

این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته نباید فراموش کرد که مجموعه آداب و رسوم یک مخزن هویتی است و قطعا کشوری که پیشتاز باشد می‌تواند این آداب و رسوم را جایگزین نماید.

در بخش دیگری از این جلسه مریم سهرابی با اشاره به تحقیق و پژوهشی که در خصوص آداب و رسوم مردم خمینی شهر به عمل آورده اظهار داشت: در این شهر مجموعه زیادی از آداب و رسوم وجود دارد که بازشناسی و معرفی آن ضروری به نظر می‌رسد.

این پژوهشگر گفت: در شهرهایی چون خمینی شهر آداب و رسوم خاصی وجود دارد که به روایت تصویر کشیدن و مستند سازی کردن آن امری است که می‌تواند در معرفی فرهنگ مردم این شهر نقش موثری را داشته باشد.

سهرابی تصریح کرد: احیاء آئین‌های سنتی در چند سال اخیر در نهایت باعث نوعی هویت یابی در جامعه شده است.

در بخش دیگری از این جلسه وحید قاسمی نیز اظهار داشت: مردم ایران شهر خمینی شهر را حسینیه ایران تلقی می‌کنند چرا که در این شهر ما شاهد تعدد آداب و رسوم مذهبی هستیم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: نکته قابل توجه اینجاست که مردم این شهرستان بیشتر درآمد خود را صرف انجام همین مراسمات مذهبی می‌کنند و علاقه خاصی نسبت به برگزاری آن دارند.

قاسمی تصریح کرد: البته در این شهرستان برخی از آداب خرافی نیز وجود دارد که باید با آن برخورد شود.