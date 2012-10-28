به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «پژواک موسیقی در مطبوعات» امروز یکشنبه 7 آبان با حضور سالار عقیلی و مجید اخشابی در محل سرای روزنامه‌نگاران ایران درمصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود. این نشست از ساعت 16:30 با همکاری نشریه «زیر و بم» و اجرای شهرام شکیبا برپا خواهد شد. علاقمندان می توانند با حضور در سرای روزنامه نگاران، در این نشست حضور پیدا کنند.

همچنین نشست تخصصی «افسون شهرت از تیتر تا گیشه» ساعت 18 با حضور نیوشا ضیغمی و شهرام حقیقت دوست بازیگران سینمای ایران برگزار خواهد شد. این دو بازیگر سینما در این نشست درباره تعامل دو سویه بازیگران و رسانه‌ها به بحث و گفتگو خواهند پرداخت.

نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها که از امروز کار خود را آغاز کرده است، تا 13 آبان ماه در مصلای امام خمینی (ره) برپا است.

