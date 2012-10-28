به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح طرحهای عمرانی و صنعتی استان هرمزگان در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت ارائه ارز، عنوان کرد: با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی، وضعیت ارز در کشور سر و سامان گرفته و ارز مورد نیاز طبق اولویت بندی ها به متقاضیان ارائه می شود.

وی افزود: در مرکز مبادلات ارزی ارز مورد نیاز اولویت های سه تا هشت تامین می شود و اولویتهای یک و دو نیز ارز مرجع می گیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت و با تاکید بر اینکه کنترل قیمتها پس از کنترل بازار ارز بیشتر می شود، اظهار داشت: کنترل قیمتها از مبادی قیمت ارز ، بورس و تولید کننده و بنکدار شروع شده و برای جلوگیری از فشار بر مردم و گذر از این دوران سخت به همکاری تولید و توزیع کننده نیازاست.

غضنفری در ادامه با اشاره به افتتاح فاز اول کارخانه فولاد کاوه جنوب در بندرعباس، ظرفیتهای کشور را در تولید فولاد خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: اکنون ظرفیت تولید 20 میلیون تن فولاد ، 26 میلیون تن کنسانتره ، 38 میلیون تن گندله و 18 میلیون تن آهن اسفنجی در کشور ایجاد شده است.

وی نقش فولاد به عنوان صنعت زیرساخت را در توسعه کشور مهم برشمرد و گفت: آمادگی برای حمایت از سرمایه گذاران در طرحهای نیمه دولتی وجود دارد و باید شرایطی فراهم شود که از افزایش قیمت محصولات پائین دستی فولاد جلوگیری شود.