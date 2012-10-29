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۸ آبان ۱۳۹۱، ۸:۴۶

وطن پرست در گفتگو با مهر:

سونامی فرهنگی غرب با اقتدار فرهنگی دانشگاه ها قابل مدیریت است

سونامی فرهنگی غرب با اقتدار فرهنگی دانشگاه ها قابل مدیریت است

قوچان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد واحد قوچان با اشاره به ظرفیت و پتانسیل عظیم فرهنگی دانشگاه ها در مقابله با جنگ نرم گفت: سونامی فرهنگی غرب علیه ایران، با اقتدار فرهنگی دانشگاه ها قابل مدیریت است.

مهدی وطن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهبرد ریاست جدید دانشگاه آزاد کشور اظهارکرد: پرچم فرهنگی باید در دست راست مسئولان دانشگاه ها قرار گیرد و افزایش کیفیت فرهنگی در دانشگاه ها امری ضروری و مهم است که باید در اولویت کاری مدیران فرهنگی قرار گیرد.

هزینه در حوزه فرهنگ سرمایه گذاری تلقی شود

رئیس دانشگاه آزاد  اسلامی واحد قوچان گفت: باید با تغییر نگاه مسئولان و مدیران هرگونه هزینه در امور فرهنگی دانشگاه ها سرمایه گذاری تلقی شود.

وی ادامه داد: ارتقا سطح فرهنگی دانشجویان باید یکی از اولویت های مهم مدیریتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی باشد تا بتوانیم به آرمان های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) جامعه عمل بپوشانیم.

وی تصریح کرد: دانشگاه ها جوانان جامعه را با سطوح مختلف فرهنگی پذیرا بوده که باید با برنامه ریزی و مدیریت مناسب و پس از طی دوران تحصیلی دانشجویان، جوانانی مستعد و متخصص و با بصیرت و آگاهی لازم به جامعه و خانواده ها بازگردانیم و در این مسیر هرگونه هزینه در امور فرهنگی سرمایه گذاری تلقی می شود.

وطن پرست افزود: طرح کرسی های آزاد اندیشی یکی از راهکارهای مناسب در افزایش کیفیت فرهنگی دانشگاه ها است اما اکثر مسئولان دانشگاهی با دغدغه و نگرانی اجرایی شدن این طرح را پیگیری می کنند.

وی با اشاره با تاکیدات مقام معظم رهبری در اجرایی شدن کرسی های آزاد اندیشی گفت: مسئولان دانشگاه ها باید با تدبیر و رویکردی مثبت، کرسی های آزاد اندیشی را عملی کنند و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان این طرح را در سطح اساتید اجرایی کرده و امیدواریم در آینده ای نزدیک این طرح را در سطح دانشجویان نیز برگزار ن کنیم.

وی ادامه داد: در مسیر کیفیت بخشی فرهنگی یکی از زیباترین و بزرگترین مساجد دانشگاه های آزاد اسلامی کشور در واحد قوچان احداث شده است و هئیت های مذهبی دانشجویی با بهره گیری از فضای موجود برنامه های بزرگ و گسترده فرهنگی را اجرایی کرده اند.

پیشنهاد به خاکسپاری شهدای گمنام در دانشگاه آزاد قوچان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان افزود: پیشنهاد به خاک سپاری شهدای گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان رابه مسئولان ارایه کرده ایم و باور داریم که حضور شهدای گمنام  می تواند فضای آموزشی و علمی دانشگاه ها را عطر آگین کند.

وی از برگزاری نمایشگاه نماز منطقه 9 دانشگاه آزاد در اردیبشهت سال آینده به میزبانی دانشگاه آزاد واحد قوچان خبر داد.

کد مطلب 1730472

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