سونامی فرهنگی غرب با اقتدار فرهنگی دانشگاه ها قابل مدیریت است

مهدی وطن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهبرد ریاست جدید دانشگاه آزاد کشور اظهارکرد: پرچم فرهنگی باید در دست راست مسئولان دانشگاه ها قرار گیرد و افزایش کیفیت فرهنگی در دانشگاه ها امری ضروری و مهم است که باید در اولویت کاری مدیران فرهنگی قرار گیرد.

هزینه در حوزه فرهنگ سرمایه گذاری تلقی شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان گفت: باید با تغییر نگاه مسئولان و مدیران هرگونه هزینه در امور فرهنگی دانشگاه ها سرمایه گذاری تلقی شود.

وی ادامه داد: ارتقا سطح فرهنگی دانشجویان باید یکی از اولویت های مهم مدیریتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی باشد تا بتوانیم به آرمان های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) جامعه عمل بپوشانیم.

وی تصریح کرد: دانشگاه ها جوانان جامعه را با سطوح مختلف فرهنگی پذیرا بوده که باید با برنامه ریزی و مدیریت مناسب و پس از طی دوران تحصیلی دانشجویان، جوانانی مستعد و متخصص و با بصیرت و آگاهی لازم به جامعه و خانواده ها بازگردانیم و در این مسیر هرگونه هزینه در امور فرهنگی سرمایه گذاری تلقی می شود.

وطن پرست افزود: طرح کرسی های آزاد اندیشی یکی از راهکارهای مناسب در افزایش کیفیت فرهنگی دانشگاه ها است اما اکثر مسئولان دانشگاهی با دغدغه و نگرانی اجرایی شدن این طرح را پیگیری می کنند.

وی با اشاره با تاکیدات مقام معظم رهبری در اجرایی شدن کرسی های آزاد اندیشی گفت: مسئولان دانشگاه ها باید با تدبیر و رویکردی مثبت، کرسی های آزاد اندیشی را عملی کنند و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان این طرح را در سطح اساتید اجرایی کرده و امیدواریم در آینده ای نزدیک این طرح را در سطح دانشجویان نیز برگزار ن کنیم.

وی ادامه داد: در مسیر کیفیت بخشی فرهنگی یکی از زیباترین و بزرگترین مساجد دانشگاه های آزاد اسلامی کشور در واحد قوچان احداث شده است و هئیت های مذهبی دانشجویی با بهره گیری از فضای موجود برنامه های بزرگ و گسترده فرهنگی را اجرایی کرده اند.

پیشنهاد به خاکسپاری شهدای گمنام در دانشگاه آزاد قوچان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان افزود: پیشنهاد به خاک سپاری شهدای گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان رابه مسئولان ارایه کرده ایم و باور داریم که حضور شهدای گمنام می تواند فضای آموزشی و علمی دانشگاه ها را عطر آگین کند.

وی از برگزاری نمایشگاه نماز منطقه 9 دانشگاه آزاد در اردیبشهت سال آینده به میزبانی دانشگاه آزاد واحد قوچان خبر داد.