قتل باجناق با انگیزه ای نامشخص

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه 29 مرداد سال گذشته از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 ، وقوع یک فقره درگیری در خیابان رجائی به کلانتری168 سیزده آبان اعلام شد .

در بررسی های اولیه مشخص شد فردی به نام "ناصر . ع" 30ساله بر اثر اصابت ضربات چاقو از سوی باجناقش به نام "حسن . م" مجروح و پس از انتقال به بیمارستان فوت کرده و ضارب نیز از صحنه متواری شده است .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور قاضی دانشور ، بازپرس شعبه هفتم دادسرای شهرری ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به اداره دهم ، همسر مقتول که در زمان حضور مأموران کلانتری در بیمارستان به آنها گفته بود که همسرش توسط شوهر خواهرش به هویت حسن . م به قتل رسیده ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : شب حادثه خواهرم طی تماس تلفنی از من پرسید "شوهرت کجاست ؟ " و من نیز در پاسخ به او گفتم که ناصر برای مسافرکشی در خارج از خانه است . خواهرم در ادامه عنوان کرد که ناصر با همسر وی قرار ملاقات دارد و می خواهند با یکدیگر صحبت کنند اما در خصوص علت آن چیزی نگفت . بلافاصله با همسرم تماس گرفته و از او خواستم که به خانه بازگردد اما او به حرف من گوش نکرد و پس از آن هرچه به گوشی تلفن همراهش زنگ زدم پاسخگو نبود تا اینکه در ساعت 23 مرد غریبه ای پاسخ تلفن همسرم را داد !! و اظهار داشت که صاحب گوشی وسط خیابان افتاده است .

وی ادامه داد: به سرعت پسر و دخترم را برداشته و با آژانس خودم را به خیابان رجایی رساندم . زمانیکه به خیابان رجایی رسیدم ، از دور چراغ های آمبولانس را دیدم . وقتی به آمبولانس رسیدم سریع سوار آمبولانس شدم تا اینکه به بیمارستان رسیدیم اما پس از چند ساعت به من خبر دادند که همسرم فوت کرده است .

زن مقتول در ادامه اظهارات خود به کارآگاهان گفت : زمانیکه در بیمارستان بودم با خواهرم تماس گرفتم . او اظهار داشت که همسرش قصد نداشته تا ناصر را به قتل برساند و فقط قصد داشته تا او را زخمی کند .

مادر مقتول نیز در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : حدود یک هفته پیش بود که حسن . م به در منزل ناصر آمده بود و با او درگیر شده بود . در آن زمان بود که حسن ، ناصر را به مرگ تهدید کرد و اظهار داشت که او را خواهد کشت .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : در ادامه تحقیقات ، کارآگاهان با مراجعه به در منزل متهم در منطقه صالح آباد و انجام تحقیقات اطلاع پیدا کردند که متهم با اطلاع از ارتکاب جنایت ، به همراه همسرش از محل سکونت خود متواری شده است . به همین خاطر در ادامه رسیدگی به پرونده و برای دستگیری متهم ، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی مقام قضایی صادر شده است . از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم شده اند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود در خصوص مخفیگاه و یا محل های تردد متهم تحت تعقیب پلیس را از طریق شماره تماس 51055510 و 51055429 در اختیار کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.

