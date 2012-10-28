سند همکاری روزنامه تهران تایمز و "دیلی نیوز" آلبانی امضاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، «رضا مقدسی» مدیرمسئول روزنامه تهران تایمز، و خانم "آنیسا اسکنداج" رئیس روزنامه غیر دولتی "دیلی نیوز" جمهوری آلبانی با هدف توسعه روابط فرهنگی-اجتماعی بین ایران و آلبانی، قرارداد همکاری منعقد کردند.

این یادداشت تفاهم به دنبال دیدار دوجانبه مدیران ارشد این دو روزنامه در حاشیه اجلاس 2012 رسانه های جهان که تیرماه سال جاری در مسکو برگزار شد، پس از پیگیریها و مذاکرات متعدد فی مابین دو رسانه به منظور گسترش ارتباطات فرهنگی-اجتماعی دو کشور به انعقاد رسیده است.

براساس این سند، دو خبرگزاری به انتشارمتقابل مقالات مشترک فرهنگی، اجتماعی، ملی و بین المللی، برپایی برنامه های مشترک فرهنگی، تبادل گزارشات تصویری و خبری می پردازند.

روزنامه "دیلی نیوز" تنها رونامه انگلیسی زبان کشور آلبانی ا ست؛ که در1995 تاسیس شده است. در حال حاضر یکی از بزرگترین روزنامه های این کشورمحسوب می شود. دفتراین روزنامه در شهر تیرانا ، پایتخت این کشور است.

به گزارش مهر، جمهوری آلبانی کشوری است در جنوب شرقی قاره اروپا. آلبانی (به زبان آلبانیایی: اشکیپری ، اشکیپنیا ، اشکیپریا ، یعنی سرزمین عقاب) است و از شمال و شرق با یوگسلاوی و از جنوب با یونان همسایه است و جمعیت این کشور حدود 3 میلیون نفر است. نظام سیاسی این کشور دموکراسی پارلمانی است.

آلبانی از اعضای ناتو و تنها عضوسازمان کنفرانس اسلامی در اروپا می‌باشد. 70 درصد مردم آلبانی مسلمان و 30 درصد مسیحی هستند.

اقتصاد آلبانی بیشتر به کشاورزی و صادرات کروم متکی می‌باشد. آلبانی دارای منابع طبیعی هم‌چون معادن زغال سنگ و فلزاتی چون کروم، مس و نیکل است. مهمترین محصولات کشاورزی این کشور غلات، نیشکر، توتون و سیب‏زمینی می‏ باشد و کشاورزی یکی از شغل‌های پررونق آلبانی می‌باشد. آلبانی به لحاظ تولید کرومیت در جهان مقام سوم را دارا می‌باشد. محصولات صادراتی این کشور شامل منسوجات و پاپوش، آسفالت،کرومیت، مس، آهن و سنگ آهن، نفت خام، سبزیجات، میوه و تنباکو است که به کشورهای ایتالیا (7/67 درصد)، صربستان و مونته‌نگرو (8/5درصد) و یونان (5/4درصد) صادر می‌شود. و واردات این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد غذایی، منسوجات و مواد شیمیایی است که از کشورهای ایتالیا (1/32 درصد)، یونان (7/17 درصد)، ترکیه (1/8درصد) و آلمان (5/7درصد) وارد می‌شود.