کسب جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم کوتاه سوره توسط فیلمساز یزدی

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره فیلم کوتاه سوره از 29 مهرتا چهارم آبان ماه امسال با حضور جمعی از سینماگران و هنرمندان در تهران برگزار شد و برگزیدگان بخش های مستند، داستانی، پویانمایی و تجربی معرفی شدند.

پس از معرفی برگزیدگان بخش های مختلف، هیئت داوران جشنواره از رقیه توکلی فیلمساز حوزه هنری استان یزد به خاطر ساخت فیلم کوتاه داستانی "صبا" تقدیر کرد و جایزه ویژه هیئت داوران شامل تندیس و لوح تقدیر جشنواره به این کارگردان تعلق گرفت.

فیلم داستانی "صبا" به تهیه کنندگی حوزه هنری استان یزد در سال 91 در یزد و شهرستان اردکان ساخته شده است.

این فیلم فرهنگی و اجتماعی، روایتگر ایثار و فداکاری دختری است که پس از مرگ خواهرش سرپرستی خواهرزادگانش را بر عهده می گیرد و ...

این فیلم مهرماه امسال به بخش مسابقه هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم پوسان کره جنوبی و بخش مسابقه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافته بود.

بخش اطلاع‌ رسانی کتابخانه عمومی آیت‌الله کاشانی صدوق راه‌اندازی شد

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی صدوق از راه‌اندازی بخش اطلاع‌ رسانی و کافی ‌نت کتابخانه عمومی آیت‌الله کاشانی ندوشن با همکاری واحد فناوری اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان یزد خبر داد.

ولی ‌الله حفیظی افزود: با پیگیری‌های مستمر اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان و با همکاری واحد فناوری اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان، بخش اطلاع‌ رسانی کتابخانه عمومی آیت‌الله کاشانی ندوشن با صرف هزینه‌ای بالغ بر 50 میلیون ریال راه‌اندازی شد.

وی ضمن ابراز خرسندی از افتتاح این بخش اظهار داشت: بر اساس سیاست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان در راستای تجهیز کتابخانه‌های مناطق محروم و دور افتاده، کافی‌نت این کتابخانه به منظور استفاده اعضای کتابخانه و شهروندان ندوشنی از اینترنت پرسرعت و ارزان، ایجاد شده است.

نمایشگاه خوشنویسی غدیر در یزد برپا شد

به همت کانون بسیج هنرمندان یزد، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و ستاد مبشر غدیر نمایشگاه خوشنویسی با موضوع غدیر در قصر آیینه یزد واقع در خیابان کاشانی برپا شد.

مسئول کانون بسیج هنرمندان یزد در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: قرار است در کنار این نمایشگاه، کارگاه خوشنویسی با حضور اساتید استانی و کشوری برگزار شود.

عباسیان عنوان کرد: هدف از برگزاری کارگاه و نمایشگاه، ارتقای سطح هنر خوشنویسی در استان یزد است و مقرر شده در این نمایشگاه قسمتی از زیبایی های غدیر را به وسیله هنر خوشنویسی به مردم نشان دهیم.

این نمایشگاه به مدت یک هفته در محل قصر آیینه یزد برپاست و کارگاه خوشنویسی در روز های هفتم و هشتم آبان در محل نمایشگاه برگزار می شود.

مراسم شب شعر و مشاعره در کتابخانه عمومی فاطمیه بهاباد برگزار شد

کانون ادبی "سها" وابسته به اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان بهاباد اقدام به برگزاری مراسم شب شعر و مشاعره در کتابخانه عمومی فاطمیه کرد.

این مراسم با حافظ‌ خوانی یکی از شاعران پیشکسوت بهاباد آغاز شد و پس از آن جمعی از شاعران جوان و اعضای کانون ادبی ادبی سها اشعار خود را قرائت کردند.

اجرای برنامه مشاعره توسط اعضای کانون و قرائت و تفسیر بخشی از اشعار نغز سعدی توسط "ادبی" شاعر برجسته بهابادی از دیگر برنامه‌های این محفل ادبی بود.

در پایان مراسم، مهدیه ‌السادات رضوی رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان از حضور گرم اعضا تشکر کرد و خواستار حضور مستمر علاقمندان به ادب فارسی در برنامه‌های کانون ادبی سها شد.

تقدیر از قاریان قرآن در حضور امام جمعه تفت

شهردار تفت در مراسمی با حضور امام جمعه تفت از قاریان برنامه ترتیل خوانی ماه مبارک رمضان تقدیر کرد.

قاریان برنامه ترتیل خوانی ماه مبارک رمضان که با حمایت مرکز فرهنگی شهید آوینی در محل مصلی آیت الله حسنعلی(ره) برگزار شده بود در دفتر امام جمعه تفت گردهم آمدند.

امام جمعه تفت در این مراسم ضمن تقدیر از شهرداری و قاریان قرآن، به بیان روایتی از حضرت علی (ع) در مورد وظایف قرآنی پرداخت و افزود: بر اساس این روایت، آموختن قرآن بهترین عمل است.

حجت الاسلام محمدرضا مدیح اظهار داشت: خداوند را شاکریم که تفت یک شهر قرآنی است و البته باید در این رابطه از ظرفیت ها و استعدادهای جوانان و نونهالان استفاده کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل شورای عالی قرآن در شهرستان تفت خبر داد.

شهردار تفت نیز در این جلسه از این قاریان به خاطر قوت گرفتن برنامه های ماه مبارک رمضان تقدیر کرد.

وی به نامگذاری مرکز فر هنگی شهرداری به نام شهید اهل قلم مرتضی آوینی اشاره کرد و گفت: برنامه های این مرکز در رابطه با امور تربیتی و اسلامی و اخلاقی است.

شهردار تفت به فضای فرهنگی مذهبی و پتانسیل های بسیار خوب آن اشاره و برای حمایت از برنامه های مناسب اعلام آمادگی کرد.