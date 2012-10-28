رئیس هیئت والیبال شهرستان بوشهر در حاشیه برگزاری آئین اهدای جوایز مسابقات والیبال ساحلی بوشهر به خبرنگار مهر گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی یک دوره مسابقه والیبال ساحلی با حضور شش تیم در زمین والیبال ساحلی شهرستان بوشهر برگزار شد.

منوچهر هوشیار اضافه کرد: تیمهای نیروگاه اتمی، جوانان بوشهر، اداره کل فنی وحرفه ای، ندسای بوشهر، اداره بنادر و دریانوردی و دانشگاه خلیج فارس از تاریخ سوم آبان ماه به صورت دوره ای به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: در این دوره از مسابقات که از کیفیت بالایی برخوردار بود، هر شش تیم در دو گروه سه تیمی به صورت دوره ای به رقابت پرداختند که در پایان تیمهای جوانان بوشهر، داره کل فنی وحرفه ای، ندسا و دانشگاه خلیج فارس به مرحله نهایی راه یافتند.

رئیس هیئت والیبال شهرستان بوشهر در ادامه بیان داشت: در پایان این مسابقات نیز تیمهای اداره کل فنی و حرفه ای، ندسا و جوانان بوشهر به ترتیب به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

این مسابقات هرساله به این مناسبت برگزار می‌شود و تاکنون استقبال بسیار بالایی از این رقابتها شده است.

برای تیم اداره کل فنی وحرفه ای، حسین رضوی و محمد آذرشب بازی می‌کردند و برای تیم ندسا نیز علیرضا عباسی و غلام گلستانی بازی کردند و همچنین بازیکنان تیم جوانان بوشهر، حمید مصدق و حسن مهاجر بودند.