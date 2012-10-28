66 درصد سارقان کرمان را افاغنه تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فرشید صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه افاغنه 66 درصد سارقین دستگیر شده در کرمان طی سال جاری را تشکیل می دهند افزود: اتباع بیگانه با حضور در استان و اشغال فرصت های شغلی زمینه اشتغال را برای افراد بومی کاهش می دهند.

وی بیکاری را یکی از مهم ترین علل بروز جرائم در جامعه دانست و افزود: 77 درصد از سارقان دستگیر شده طی مدت مذکور در کرمان بیکار بوده اند.

فرشید از افزایش سرقت لوازم داخل خودرو خبر داد و بیان داشت: طی سال جاری شاهد افزیش سرقت سارقان متاهل بوده ایم.

وی همچنین با اشاره به افزایش 67 درصدی دستگیری سارقان بی سواد در کرمان یادآور شد: آمار سارقان دستگیر شده با تحصیلات عالیه در این استان هفت درصد کاهش یافته است.

فرشید یادآور شد: همچنین طی سال جاری وقوع سرقت در کرمان 14 درصد و کشف سرقت 16 درصد افزایش داشته است.

این مسئول انتظامی امنیت را خواسته به حق مردم دانست و گفت: برای برقراری امنیت در جامعه همه ارکان جامعه اعم از مردم، نیروی انتظامی و دستگاه ها باید بسیج شوند.

وی بر لزوم آگاه سازی جامعه در خصوص جرائم و عواقب آن تاکید کرد و افزود: بسیاری از افراد از روی ناآگاهی و جهل مرتکب جرم می شوند و اطلاع رسانی در این زمینه می تواند در کاهش آمار وقوع جرائم تاثیر بسزایی داشته باشد.

این مسئول انتظامی همچنین بیان داشت: مردم باید با رعایت نکات ایمنی در خصوص ماشین و اموال خود پلیس را در این امر یاری دهند.

