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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۲۳

محمدی:

کاهش آمار طلاق همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد

کاهش آمار طلاق همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد

اصفهان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرضا با اشاره به افزایش  آمار طلاق در سطح کشور طی سال‌های گذشته گفت: در حالیکه میزان ازدواج‌های ناموفق طی سال‌های گذشته افزایش محسوسی داشته، لزوم ورود تمامی اقشار دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از ادامه این روند احساس می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد باقر محمدی  پیش از ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در کارگروه فرهنگی، اجتماعی شهرستان شهرضا افزود: ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق بر مبنای وضعیت فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی از زوج‌هایی که ازدواج ناموفق داشته‌اند به عنوان یک راهکار اساسی و کارساز در راستای برنامه ریزی صحیح و علمی در جهت جلوگیری از تداوم افزایش طلاق در جامعه مطرح است.

وی ادامه داد: در حال حاضر به لحاظ تعداد ازدواج در سطح شهرستان آمار دقیقی وجود دارد، اما به دلیل اینکه هیچ گونه دفتر طلاقی در سطح شهرستان شهرضا فعالیت نمی‌کند آمار دقیقی از میزان ازدواج‌های ناموفق در سطح شهرستان وجود ندارد.

فرماندار شهرضا با اشاره به آسیب‌های جبران ناپذیر ناشی از ازدواج‌های ناموفق در جامعه گفت: در حال حاضر میزان قابل توجهی از جرائم وبزهکارهای اجتماعی ناشی از وجود این پدیده شوم در سطح جامعه است.

وی با تشریح لزوم مهارت آموزش در زمینه ازدواج افزود: در حالیکه آموزش و پرورش با طیف وسیعی از اقشار جامعه تعامل مستقیم دارد اما تاکنون از این ظرفیت بی نظیر در راستای کاهش ازدواج‌های ناموفق ونا آگاهانه استفاده نشده است.

محمدی ادامه داد: در جوامع امروزی ازدواج‌های مجازی و خیابانی به عنوان دو موضوع مخرب مطرح هستند و بدون شک جلوگیری از تداوم این روش‌های غیر اصولی در جامعه ما تقویت زیرساختهای فرهنگی و مذهبی را می‌طلبد.

کد مطلب 1730493

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