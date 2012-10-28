دمشق به آتش بس پایبند است/ حمایت آمریکا از نقض آتش بس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، جهاد مقدسی سخنگوی وزارت خارجه سوریه گفت: اظهارات ویکتوریا نولاند درباره آتش بس در سوریه جانبداری از طرفی علیه دیگری است.

وی افزود: این که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نقض آتش بس را از سوی دو طرف دانسته، نادرست و در راستای مواضع جانبدارانه واشنگتن از گروههای مسلح سوری است.

سخنگوی وزارت خارجه سوریه بیان کرد: حکومت سوریه به توقف عملیات نظامی پایبند است و نقض آتش بس از سوی گروههایی است که اصولا اعتقادی به آتش بس ندارند.

جهاد مقدسی خاطرنشان کرد: ما همه موارد نقض آتش بس را ثبت کرده ایم و آن را در نامه ای به شورای امنیت ارسال خواهیم کرد.

از سوی دیگر طارق الاحمد عضو حزب سوری قومی اجتماعی سوریه گفت: موضوع مراقبت از آتش بس عملیات تکنیکی دشواری است.

عضو حزب سوری قومی اجتماعی بیان کرد: این آتش بس دارای اهمیت زیادی است، زیرا می تواند مقدمه ای برای آتش بسهای طولانی تر بعدی باشد.

الاحمد افزود: راهکار سیاسی سوریه بر زمین گذاشتن سلاح و توقف حمایت از گروههای مسلح از سوی طرفهای خارجی است.