  1. بین الملل
۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۰۱

جهاد مقدسی:

دمشق به آتش بس پایبند است/ حمایت آمریکا از نقض آتش بس

دمشق به آتش بس پایبند است/ حمایت آمریکا از نقض آتش بس

سخنگوی وزرات خارجه سوریه ضمن پایبندی حکومت این کشور به آتش بس از مواضع آمریکا درباره موارد نقض آتش بس انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، جهاد مقدسی سخنگوی وزارت خارجه سوریه گفت: اظهارات ویکتوریا نولاند درباره آتش بس در سوریه جانبداری از طرفی علیه دیگری است.

وی افزود: این که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نقض آتش بس را از سوی دو طرف دانسته، نادرست و در راستای مواضع جانبدارانه واشنگتن از گروههای مسلح سوری است.

سخنگوی وزارت خارجه سوریه بیان کرد: حکومت سوریه به توقف عملیات نظامی پایبند است و نقض آتش بس از سوی گروههایی است که اصولا اعتقادی به آتش بس ندارند.

جهاد مقدسی خاطرنشان کرد: ما همه موارد نقض آتش بس را ثبت کرده ایم و آن را در نامه ای به شورای امنیت ارسال خواهیم کرد.

از سوی دیگر طارق الاحمد عضو حزب سوری قومی اجتماعی سوریه گفت: موضوع مراقبت از آتش بس عملیات تکنیکی دشواری است.

عضو حزب سوری قومی اجتماعی بیان کرد: این آتش بس دارای اهمیت زیادی است، زیرا می تواند مقدمه ای برای آتش بسهای طولانی تر بعدی باشد.

الاحمد افزود: راهکار سیاسی سوریه بر زمین گذاشتن سلاح و توقف حمایت از گروههای مسلح از سوی طرفهای خارجی است.

کد مطلب 1730500

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