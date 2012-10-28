ایجاد دسترسی های محلی به شبکه بزرگراهی غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی نجاتی با اعلام این خبر افزود: به منظور روان سازی تردد و بهبود کارکرد شبکه بزرگراهی و معابر شهری طرح های ترافیکی گسترده ای پس از مطالعات کارشناسی در حال اجرا است.

وی افزود: با توجه به مشکلات ترافیکی در تقاطع های بزرگراه شهید باکری با سیمون بولیوار ، بزرگراه اشرفی اصفهانی –خیابان 22بهمن وشالی طرح اصلاح هندسی اجرا شد.

نجاتی طرح اصلاح هندسی بزرگراه آبشناسان –سردارجنگل،همت- سردارجنگل ،ستاری –تهران -کرج و....ازدیگر اقدامات ترافیکی اجراشده برشمرد.

وی ادامه داد : با اجرای این طرح محدوده بزرگراه شهید باکری - شهید اشرفی اصفهانی - شهید همت - آبشناسان از حالت جزیره ای خارج و با ایجاد دسترسی محلی کارکرد شبکه بزرگراهی بهسازی می شود.

نجاتی ادامه داد : با تکمیل اجرای طرح اصلاح هندسی در این تقاطع ها ضمن افزایش ظرفیت مسیر تردد بخش عمده ای از حجم ترافیک این محدوده کاهش و از اتلاف انرژی و زمان جلوگیری خواهد شد.



