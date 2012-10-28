1100 اثر اردبیل ثبت ملی شده است/ وجود 117 آب گرم در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد بعد از ظهر یکشنبه در دیدار فعالان اقتصادی و کشاورزی استان با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از این میزان دو هزار و 300 کیلومتر اراضی آبی، پنج هزار و 300 کیلومتر مربع اراضی دیمی و 400 کیلومتر مربع را باغات تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه توانمندی اصلی این استان در بحث کشاورزی است به تملک 3 درصد منابع آبی کشور توسط اردبیل اشاره کرد و متذکر شد: سه میلیارد و 500 میلیون متر مکعب از منابع آبی در این استان قرار دارد.

به گفته استاندار اردبیل، اردبیل سالانه 13 هزار تن محصول باغی، 3 میلیون تن محصول زراعی، 41 هزار تن گوشت، 4 هزار تن شیلات تولید می کند که از این لحاظ در زمینه تولید سیب زمینی رتبه اول کشور، در تولید عدس دوم، عسل چهارم، چغندرقند پنجم، حبوبات هفتم و در تولید روغن کلزا رتبه دوم کشور را دارد.

وی با بیان اینکه با تکمیل و بهره برداری از سدهای دردست احداث 194 هزار هکتار از ارضی دیمی استان به اراضی آبی تبدیل خواهد شد،اضافه کرد: 33 درصد اراضی کشاورزی این استان آبی است که با اضافه شدن 194 هزار هکتار گفته شده این میزان به 57 درصد افزایش خواهد یافت.

نیکزاد تصریح کرد: با تحقق این مهم، 48 هزار شغل در استان ایجاد خواهد شد که می تواند در کاهش بیکاری و اشتغالزایی جوانان تحصیل کرده به ویژه در زمینه کشاورزی مثمرثمر و مشکل گشا باشد.

وی همچنین بحث گردشگری را از دیگر پتانسیل های استان اردبیل عنوان کرد و ادامه داد: 37 منطقه نمونه گردشگری در استان ثبت شده و علاوه بر آن، این استان دارای دوهزار و 600 اثر تاریخی شناسایی شده، هزار و 100 اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی، یک اثر ثبت شده در فهرست آثار جهانی است که اردبیل را از سایر استانها متمایز می کند.

وی با اشاره به ساماندهی و فعالیت 117 آب گرم در نقاط مختلف استان بیان داشت: در طی 6 ماه اول سال جاری بیش از 9 میلیون گردشگر وارد این استان شده که رکورد قابل توجهی است.

نیکزاد همچنین به واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی اشاره کرد و از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست در جهت صدور مجوز برای این واگذاری تلاش کند.

استاندار اردبیل با بیان اینکه این شرکت کشاورزی و دامپروری با قیمت پایه 12 هزار میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، عنوان کرد: این واگذاری می تواند برای بخش خصوصی و دولت سود آور باشد چراکه ما می توانیم از محل درآمد آن چندین کشت و صنعت و صنایع تبدیلی در استان فعال کنیم.