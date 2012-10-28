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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۵۸

در استان مرکزی

205 نفر نیازمند استان مرکزی تحت حمایت 55 حامی قرار گرفتند

205 نفر نیازمند استان مرکزی تحت حمایت 55 حامی قرار گرفتند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی گفت: 205 نفر از افراد نیازمند تحت حمایت 55 حامی در استان مرکزی قرار گرفتند.

مهندس محسن ولیئی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 205 نفر از افراد نیازمند ، درشش ماهه اول سال جاری تحت حمایت 55 حامی در استان مرکزی  قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه  با اجرای طرح محسنین 55 حامی حمایت از 75 خانوار را بر عهده گرفته اند گفت : این تعداد حامی با پرداخت 67 میلیون و 450 هزار ریال حمایت از 205 نفر را عهده دار شده اند.

وی طرح محسنین را از طرح های خوب امداد در کمک به نیازمندان دانست و تصریح کرد : با اجرای طرح پرخیر و برکت جمع کثیری از خانواده بزرگ امداد امام (ره) تحت این حمایتها قرار گرفته و با اجرای این امر خداپسندانه روز به روز بر حامیان و خیرین افزوده می گردد.

ولیئی نیازمندان جامعه با ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خاص ، همانند سالمندان ،کودکان، بیماران، از کار افتادگان، زنان سرپرست خانواده را از موارد اجرای این طرح عنوان و تصریح کرد: این طیف از اقشار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) علیرغم دریافت خدمات اولیه از این نهاد فاقد امکانات افزونتر برای تامین نیازهای اساسی و حیاتی خود بوده و ضرورت رسیدگی ویژه به امور آنان با استفاده از کمکهای مردم خیر و نوعدوست در مقطع کنونی امری محسوس می باشد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در پایان گفت : اکنون که این شرایط فراهم گردیده خیرین و نیکوکاران می توانند با واریز ماهانه (سرانه پیشنهادی 200 هزارریال) به نیازمندترین خانواده ها مساعدت نمایند تا نیات خیر خواهانه خود را جامه عمل پوشانده و تصنیف مهربانی را در وجود فرزندان محروم زمزمه نمایند.

کد مطلب 1730524

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