برخورد با فروش غیر مجاز حیوانات باربر در چالدران/ مبارزه با اخلالگران اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا قلیپور بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمسیون فرعی مبارزه با قاچاق کالا و ارز چالدران گفت: نظارت بر بازار خرید و فروش ارز و طلا، پیگیری و نظارت بر فروش غیر قانونی دواب در سطح شهرستان و مرزها و اجرای طرح شبنم از اهم اقدامات ضروری در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی ضمن تاکید بر لزوم تشدید کنترلهای مرزی در نواحی مرزی چالدران، با بیان اینکه با توجه به اختلاف قیمت کالا و ارز در کشورهای مرزی احتمال رشد قاچاق کالا و ارز در مرزها متصور است، گفت: ماموران مبارزه با قاچاق و نیروهای مرزبانی باید در این راستا هوشیار باشند.

فرماندار چالدران با اشاره به تشدید تحریمها علیه ایران و ایجاد اختلال در بازار سکه و ارز، عنوان کرد: طلا پشتوانه پول ملی کشورها بوده که خروج آن از کشور ضمن به همراه آوردن سود هنگفت برای قاچاقچیان و سودجویان،ضربه مهلکی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می کند.

قلیپور خواستار برخورد جدی با قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی توسط سازمانهای مسئول شد و اضافه کرد: اجرای دقیق طرح شبنم برای شناسایی و توقیف کالاهای نامرغوب قاچاق موجود در بازار و بررسی نتایج اجرای طرح توسط دبیرخانه کمیسیون فرعی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضروری است.