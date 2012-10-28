روح‌الله رمضانی در تشریح مهمترین برنامه‌های معاونت فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم در زمینه ارائه راهکارهای توسعه کارآفرینی در بین بانوان در قم، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی زنان جوان با حضور خانم مقیمی موفق ترین کارآفرین زن ایران برگزار می‌شود.



تلاش برای تحقق حمایت از تولید ملی، کار وسرمایه ایرانی



وی با بیان اینکه همایش همایش بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی زنان جوان یک روزه برگزار می‌شود، اضافه کرد: این همایش در سال حمایت از تولید ملی، کار وسرمایه ایرانی به منظور آموزش دانشجویان دختر و انتقال تجربیات بانوان موفق کشورمان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است.



رمضانی زمان برگزاری این همایش را ساعت 14 روز دوشنبه هشتم آبان ماه اعلام کرد و یادآور شد: این همایش در سالن همایش امام علی(ع) دانشگاه حضرت معصومه (سلام الله علیها) برگزار می‌شود و دانشجویان علاقمند می‌توانند جهت شرکت در همایش به این دانشگاه مراجعه کنند.



وی در ادامه عنوان داشت: سرکار خانم فاطمه مقیمی که به عنوان میهمان این همایش دعوت شده از جمله بانوان کارآفرین برتر ایران به شمار می‌رود که تا کنون موفقیت‌های متعددی را در زمینه کسب و کار و کار آفرینی بدست آورده و تنها بانوی ایرانی محسوب می‌شود که یک شرکت بین المللی حمل و نقل و ترانزیت را مدیریت می‌کند.

