کشف سیگار قاچاق در لارستان/ 409 ثوب انواع البسه در جهرم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهادر اسماعیلی در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان هنگام گشت زنی در محورهای مواصلاتی به دو دستگاه خودرو پژو 405 و سمند مظنون و آنها را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی دقیق از این دو خودرو تعداد 27 هزار و 460 پاکت سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لارستان در پایان گفت: متهمان به هویت "الف-ت" و "م-م" دستگیر و به همراه کالاهای کشف شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.

کشف کالای قاچاق در جهرم

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم از کشف کالای خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ یوسف ملک زاده گفت: ماموران انتظامی این شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور لار به جهرم به دو دستگاه خودرو سمند و پژو پارس مظنون شده و آنها را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی دقیق از این خودرو تعداد 409 ثوب انواع البسه و 12 جفت کفش و دو دستگاه فن اسپیلت کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم اظهار داشت: در این رابطه دو نفر قاچاقچی کالا به نام های "م- ظ" و "ح- م" دستگیر و به همراه کالاهای کشف شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.