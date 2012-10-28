روند کاهشی قیمت سکه و ارز همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع ارز و سکه و طلا امروز یکشنبه نسبت به روزهای گذشته باز هم کاهش یافته است. برهمین اساس، دلار در بازار تهران به زیر 3300 تومان رسیده، این در حالی است که در هفته های گذشته قیمت این نوع ارز به مرز 4000 هزار تومان هم رسیده بود. البته قیمت یورو به زیر 4300 تومان و پوند به حدود 5300 تومان کاهش یافته است.

در همین حال، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و 258 هزار تومان، طرح قدیم به یک میلیون و 250 هزار تومان، نیم سکه به 625 هزار تومان، ربع سکه به 317 هزار تومان، سکه گرمی به به 178 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار به 126 هزار تومان کاهش یافته است.

قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات دیروز شنبه در بازارهای جهانی 1712 دلار گزارش شده است. فعالان بازار ارز و سکه پیش بینی می کنند روند کاهشی قیمت انواع ارز و سکه در روزهای آینده نیز ادامه یابد.