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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۸

مختاری:

صداو سیمای فارس برای نمایش توانمندی و فرهنگ مردم شیراز اقدام کند

صداو سیمای فارس برای نمایش توانمندی و فرهنگ مردم شیراز اقدام کند

شیراز – خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: برخی برنامه های ساخته شده در رسانه ملی به فرهنگ کار مردم شیراز توهین می کنند از این رو صداو سیمای فارس باید برای نمایش توانمندی و فرهنگ مردم شیراز اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر مختاری ظهریکشنبه در نطق پیش از دستوردویست و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت: روند توهین به فرهنگ کار مردم شیراز واستان فارس که در برخی از برنامه های صدا و سیما دیده و شنیده می شود باید متوقف شود.
 
وی ادامه داد: اعضای شورا شهر شیراز و دیگر مسئولان استانی بارها از طرق مختلف، توانمندیها و فرهنگ خدشه ناپذیر کار و تلاش مردم این خطه از ایران اسلامی را در سطح کشور یادآوری کرده اند اما در شرایط کنونی صدا و سیمای مرکز فارس نیز باید در کنار دیگر رسانه ها تلاشی مضاعف در راستای نمایش توانمندیهای مردم فارس و بویژه شیراز داشته باشد.
 
عضو شورای اسلامی شهر شیراز تصریح کرد: متاسفانه چند صباحی است که یک حرکت خزنده ضد فرهنگی به صورت برنامه ریزی شده با هدف توهین به مردم شیراز و استان فارس با ساخت و ترویج لطیفه، فیلم، تکه کلام و غیره به وسیله رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی آغاز شده است.
 
مختاری اضافه کرد: این اتفاق موضوعی مهم است که مسئولان فرهنگی، مدیران رسانه ها به ویژه مدیرکل صدا و سیما فارس باید با حساسیت بیشتری نسبت به آن برخورد کنند.
 
وی سپس به سخنان رهبر معظم انقلاب در معرفی شیراز و استان فارس اشاره کرد و افزود: چگونه است که مردم و مسئولان استان اصفهان در اعتراض به ساخت یک مجموعه تلویزیونی که احساس می شد به لهجه و فرهنگ مردم آن استان توهین شده، مسئولان صدا و سیما را مجبور به قطع پخش آن برنامه می کنند اما رفتارهای مشابه سازندگان فیلمها و سریال ها درخصوص مردم فارس و شیراز بی پاسخ باقی مانده است.
 
عضوشورای اسلامی شهر شیراز همچنین بیان کرد: متاسفانه شاهد هستیم برخی از دست اندرکاران فرهنگی کشور قدم را کمی فراتر گذاشته اند و در هر برنامه رادیویی و تلویزیونی که قرار است بازیگری نقش یک فرد ساده لوح و عاملی برای به تمسخر گرفته شدن توسط دیگران را بر عهده بگیرد از لهجه شیرازی برای معرفی وی استفاده می کنند.
کد مطلب 1730547

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