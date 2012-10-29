واردات 754 میلیون دلاری کالا از گمرکات آذربایجان غربی

میر هاشم سید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش 46 درصدی واردات انواع کالا از گمرکات آذربایجان غربی افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون 525 تن کالا به ارزش 754 میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان در مدت زمان مشابه سال گذشته 358 تن به ارزش 482 میلیون دلار بود.

وی از افزایش 56 درصدی ارزش دلاری کالاهای وارداتی از گمرکات آذربایجان غربی طی این مدت خبر داد و با بیان اینکه سهم ارزشی کالاهای وارداتی 99 درصد است، اعلام کرد: همچنین طی هفت ماه نخست امسال سه هزار تن کالا از طریق بازارچه‌ های استان به ارزش 8 میلیون دلار وارد کشور شده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با بیان اینکه این میزان در مدت زمان مشابه سال گذشته یازده هزار تن به ارزش 13 میلیون دلار بود، گفت: در این راستا از نظر وزن شاهد کاهش 71 درصدی و از نظر ارزش دلاری شاهد کاهش 39 درصدی واردات از طریق بازارچه‌ ها هستیم.

سیداحمدی مجموع واردات از طریق گمرکات و بازارچه‌های مرزی آذربایجان غربی را در سال جاری 528 هزار تن به ارزش 762 میلیون دلار اعلام کرد و اظهار داشت: در این راستا شاهد افزایش 43 درصدی از نظر وزن کالاهای وارداتی و افزایش 54 درصدی از نظر ارزش دلاری هستیم.

تبادل الکترونیکی نامه های اداری با گمرک ایران برای اولین بار در کشور

این مسئول در بخش دیگری از تبادل الکترونیکی نامه های اداری بر اساس پروتکل ECE با گمرک ایران برای اولین بار در سطح کشور خبر داد و گفت: در این راستا 5 گمرک بزرگ آذربایجان غربی موفق به برداشتن سه گام اساسی در راستای تحقق دولت الکترونیک شدند.

وی از راه اندازی سیستم آنتی ویروس آنلاین تحت شبکه و سیستم مکانیزه دبیرخانه بدون کاغذ فرزین و سرویس ECE خبر داد و اظهار داشت: با راه اندازی این زیرساختها، امکان تبادل الکترونیکی نامه های اداری، بین گمرکات ارومیه، بازرگان، سرو، خوی و پیرانشهر با گمرک ایران با سرعت بالا و بدون هزینه پستی فراهم شد.