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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۲

برگزاری باشکوه برنامه ‌های عید غدیر باعث تقویت وحدت ملی و انسجام اسلامی می ‌شود

برگزاری باشکوه برنامه ‌های عید غدیر باعث تقویت وحدت ملی و انسجام اسلامی می ‌شود

هیرمند - خبرگزاری مهر: امام جمعه هیرمند گفت: برگزاری باشکوه برنامه ‌های جشن عید غدیر سبب ارتقای سطح معرفتی عموم مردم در مورد امامت و ولایت، تقویت وحدت ملی و انسجام اسلامی می ‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم گزمه ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی جشن عید غدیر در این شهرستان اظهار داشت: واقعه غدیر خم یکی از مسلم ‌ترین مسائل تاریخ اسلام و از بزرگترین اعیاد مسلمان است.

وی گفت: باید با همکاری و همفکری مسئولان جشن های این عید بزرگ به بهترین‌ شکل ممکن در این شهرستان برگزار شود.

وی افزود: خطیبان و سخنرانان باید در جشن های غدیری به معرفی این روز بزرگ به جوانان بپردازند و با توجه به ارزش و ویژگی عید غدیر پیام آن را برای تمام افراد جامعه اسلامی بازگو و در صدد تبیین رسالت و فرهنگ این عید فرخنده و بزرگ برآیند.

امام جمعه هیرمند بیان داشت: قرائت خطبه غدیر، پرداختن به مسئله ولایت و اهمیت غدیر توسط روحانیون، مولودی خوانی، ایجاد وحدت بین مسلمانان و برپایی ایستگاه های صلواتی از مهمترین برنامه های اجرایی به مناسبت عید غدیر در هیرمند است.

وی گفت: اجرای اینگونه برنامه ‌ها در این شهرستان می ‌تواند منشا خیر و برکت به لحاظ تقویت ارزش‌ های دینی جامعه و فرهنگ‌ سازی باشد.

جشن عید غدیر ساعت 9 صبح سیزدهم آبان ماه در محل مصلی سید الشهدای هیرمند برگزار می شود.

کد مطلب 1730555

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