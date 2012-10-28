برگزاری باشکوه برنامه ‌های عید غدیر باعث تقویت وحدت ملی و انسجام اسلامی می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم گزمه ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی جشن عید غدیر در این شهرستان اظهار داشت: واقعه غدیر خم یکی از مسلم ‌ترین مسائل تاریخ اسلام و از بزرگترین اعیاد مسلمان است.

وی گفت: باید با همکاری و همفکری مسئولان جشن های این عید بزرگ به بهترین‌ شکل ممکن در این شهرستان برگزار شود.

وی افزود: خطیبان و سخنرانان باید در جشن های غدیری به معرفی این روز بزرگ به جوانان بپردازند و با توجه به ارزش و ویژگی عید غدیر پیام آن را برای تمام افراد جامعه اسلامی بازگو و در صدد تبیین رسالت و فرهنگ این عید فرخنده و بزرگ برآیند.

امام جمعه هیرمند بیان داشت: قرائت خطبه غدیر، پرداختن به مسئله ولایت و اهمیت غدیر توسط روحانیون، مولودی خوانی، ایجاد وحدت بین مسلمانان و برپایی ایستگاه های صلواتی از مهمترین برنامه های اجرایی به مناسبت عید غدیر در هیرمند است.

وی گفت: اجرای اینگونه برنامه ‌ها در این شهرستان می ‌تواند منشا خیر و برکت به لحاظ تقویت ارزش‌ های دینی جامعه و فرهنگ‌ سازی باشد.

جشن عید غدیر ساعت 9 صبح سیزدهم آبان ماه در محل مصلی سید الشهدای هیرمند برگزار می شود.