به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد شرفخانی در نشست خبری که پیرامون تشریح برنامههای سومین جشن ولایت علوی، اکمال دین نبوی در امامزادگان و بقاع متبرکه سراسر کشور برگزار شد با بیان این مطلب بیان کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه در طول سال در راستای ترویج فرهنگ قرآن و معارف اهل بیت (ع) و بزرگداشت اعیاد و مناسبتهای ویژه اسلامی، ویژه برنامههایی را طراحی کرده است که یکی از این برنامهها، برگزاری جشن عید غدیر در امامزادگان و بقاع متبرکه است.
وی تصریح کرد: امسال نیز در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطبهای فرهنگی و بزرگداشت عید غدیر به عنوان بزرگترین عید مسلمانان و با هدف تعمیق اعتقادات و ارتقای سطح معرفتی مردم به مساله امامت و ولایت و ترویج فرهنگ ولایتمداری، مراسم جشن بزرگ ولایت علوی، اکمال دین نبوی در امامزادگان سراسر کشور برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه «یکی از اهداف دیگر این برنامه، اجرای نیت واقفین خیراندیش در رابطه با ترویج فرهنگ و معارف اهل بیت (ع) است» افزود: هر چند موقوفات محدودی در کشور در رابطه با موضوع غدیر وجود دارد اما با توجه به اینکه در راستای ترویج فرهنگ و معارف اهل بیت (ع) و برگزاری مراسم و جشنها موقوفاتی وجود دارد بنابراین برای بهرهمندی مناسب از این موقوفات، برنامههایی در قالب جشن عید غدیر در نظر گرفته شده است.
شرفخانی ادامه داد: برنامههای جشن ولایت علوی، اکمال دین نبوی از روز عرفه شروع شده و تا 18 ذیالحجه روز عید غدیر ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به نامگذاری روزهای دهه امامت و ولایت عنوان کرد: روز ولایت و نیایش، روز ولایت و اطاعت، ولایت و قرآن، ولایت و بصیرت، ولایت، جوانان و نوجوانان، ولایت و وقف، روز بزرگداشت ولادت امام هادی (ع)، روز ولایت، ایثار و شهادت، روز ولایت و بانوان نامگذاری شده که در این روزها برنامههای ویژهای در امامزادگان برگزار میشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه یادآور شد: در روزهای باقیمانده از این دهه روز یکشنبه همایش بصیرت، روز دوشنبه به مناسبت شهادت شهید فهمیده همایشی با حضور جوانان و نوجوانان، روز سهشنبه نشستهای صنفی با جامعه هدف وقف و روز چهارشنبه مراسم قرائت زیارت جامعه کبیره به مناسبت ولادت امام هادی (ع) در 438 امامزاده، روز پنجشنبه مراسم غبارروبی قبور امامزادگان و شهدای گمنام و مراسم شب خاطره و روز جمعه روز ولایت و بانوان، همایشی به این منظور در امامزادگان برگزار خواهد شد.
شرفخانی در ادامه به برنامههای روز عید غدیر در امامزادگان سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در 1775 امامزاده و بقعه سراسر کشور جشن ولایت علوی، اکمال دین نبوی برگزار خواهد شد که در راستای سنت خوبی که میان مردم رواج دارد و در این روز به دیدن سادات میروند و عیدی میگیرند در این روز با هماهنگی هیاتهای مذهبی برنامههایی تدارک دیده شده تا مردم با حضور در جوار نوادگان اهل بیت (ع) و امامزادگان واجبالتعظیم از آن بزرگواران عیدی بگیرند زیرا همه ما مدیون امامزادگان هستیم.
وی تاکید کرد: بهتر است مردم در روز عید غدیر خم با حضور در امامزادگان و عرض ارادت به آن بزرگواران، عیدی معنوی از نوادگان اهل بیت (ع) بگیرند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: برنامههای دیگری همچون حضور قاریان مصری و قاریان بینالمللی کشورمان، مدیحهسرایی، شعرخوانی، برپایی نمایشگاه با عنوان شمیم ولایت در 1500 امامزاده و برنامه سخنرانی و مراسم جشن با حضور خطبا و مداحان مشهور در این روز برگزار خواهد شد.
شرفخانی همچنین قرائت بخشی از خطبه غدیر و اجرای مراسم عقد اخوت را از دیگر برنامههای روز عید غدیر در امامزادگان و بقاع متبرکه عنوان کرد و گفت: امیدواریم خطبهخوانی غدیر و مراسم عقد اخوت به عنوان یک سنت در میان مردم جا بیفتد که سازمان اوقاف و امور خیریه دو سال است نسبت به برگزاری این مراسم اقدام کرده است.
وی از برگزاری مسابقه سراسری با عنوان خلعت غدیر در این روز خبر داد و گفت: کتابی تحت این عنوان در نظر گرفته شده که 40 سوال از متن خطبه غدیر انتخاب شده است. این کتاب در 500 هزار جلد چاپ و در اختیار مردم قرار میگیرد که علاقهمندان با حضور در این مراسم میتوانند در این مسابقه شرکت کرده و پاسخهای خود را تا دهم دی ماه ارسال کنند که برای 114 نفر سهمیه عمره مفرده، 110 سهمیه عتبات عالیات، 110 سفر مشهد مقدس، 110 قلم گویا و 1200 جوایز ارزنده دیگر اهدا خواهد شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه تأکید کرد: کتابچه دیگری با عنوان هادی امت در روز ولایت امام هادی (ع) و کتابچه دیگری با عنوان غدیر سرمشق زندگی با تیراژ بالا تهیه شده و در اختیار علاقهمندان و زائران حرم امامزادگان در روز عید غدیر قرار خواهد گرفت. همچنین نرمافزار موبایلی غدیر تهیه شده که علاقهمندان میتوانند از سایت سازمان اوقاف و امور خیریه آنها را دریافت کنند.
شرفخانی همچنین از قرائت میثاقنامه مردم با رسالت و پیامهای غدیر در پایان مراسم روز عید غدیر خبر داد و گفت: کار ویژهای در امامزادگان شاخص کشور با عنوان مراسم عقد اخوت که به عنوان یکی از سنتهای حسنه در راستای وحدت مسلمین است در نظر گرفته شده و در پایان این مراسم میثاقنامهای میان مردم با رسالتها و پیامهای غدیر قرائت خواهد شد.
وی با اشاره به رشد این جشنها در بقاع متبرکه افزود : سال گذشته مراسم جشن ولایت علوی در 1400 امامزاده برگزار شد ولی امسال این جشن ها در 1775 بقعه متبرکه وامامزاده برگزار خواهد شد.
شرفخانی با بیان اینکه «مراسم جشن عید غدیر از ساعت 10 صبح تا نماز ظهر و عصر در امامزادگان و بقاع متبرکه برگزار خواهد شد» گفت: در تمام 1775 امامزاده که مراسم جشن برگزار میشود با حضور روحانیون و مبلغین حلقههای پاسخگویی به شبهات دینی و شرعی مردم در نظر گرفته شده است و در هر استان یک برنامه شاخص کشوری به صورت زنده از رسانه ملی پخش خواهد شد.
حجتالاسلام شرفخانی با اشاره به طراحی و تولید نرمافزار در راستای شعار سال از سوی معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، گفت: این نرمافزار دارای بخشهای مختلفی همچون بخش مقالات، کتابخانه، کلام ولایت، نگارخانه، دیدگاه بزرگان، فیلم، بسته فرهنگی و نمایشگاه محصولات فرهنگی در راستای شعار سال است که از سوی این معاونت عرضه شده است.
وی با اشاره به ابلاغ دستور العمل برگزاری این جشن ها گفت: دودستور العمل به منظور برگزاری هرچه بهتر این جشنها به ادارات اوقاف سراسر کشور صادر شده است.
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