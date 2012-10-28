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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۲۳

عابدینی خبر داد:

سرمایه گذاری وزارت دفاع برای تولید انبوه ربات مین یاب "فرید"

سرمایه گذاری وزارت دفاع برای تولید انبوه ربات مین یاب "فرید"

سمنان – خبر گزاری مهر: سرپرست گروه رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر از ابراز تمایل وزارت دفاع و سازمان هوا فضا برای بهره مندی از قابلیت های ربات مین یاب فربد خبر داد.

به گزارش خبر نگار مهر، مصطفی عابدینی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر با اشاره به ابراز تمایل وزارت دفاع برای تولید انبوه ربات مین یاب "فرید" اظهار داشت: این ربات دارای قابلیت هایی نظیر اسکن منطقه مین گذاری شده، تشخیص نوع مین، عبور نکردن از مین ها و برخورد نکردن با موانع است که می تواند در مناطق مین گذاری شده واقعی مین یابی کند.

وی افزود: ربات تمام اتوماتیک فرید که پیش از این با تلاش اعضای تیم رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی مهدیشهر ساخته شده بود پس از شش ماه تکمیل شد و توانست در مسابقات رباتیک دانشگاه صنعتی شریف عنوان سوم ربات مین یاب و پنجم ربات جنگجو را کسب کند.

سرپرست گروه رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر در پایان خاطر نشان کرد: حضور ربات مین یاب فرید در مسابقات open ایران و برزیل در سال آینده مقدمه ای برای حضور این ربات مین یاب در مسابقات ربوکاپ جهانی است.

کد مطلب 1730565

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