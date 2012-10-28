راهیابی آثار عاشیق های آذربایجان غربی به جشنواره ملی بیت و حیران

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش علیزده بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شش نفر از هنرمندان عاشیق حوزه هنری آذربایجان غربی به مرحله پایانی هفتمین جشنواره ملی موسیقی بیت و حیران به میزبانی سردشت راه یافتند که در مراسم اختتامیه از آثار برتر تجلیل می شود.

وی اسمعلی لطفی، نباتعلی علیزاده و غلامرضا علیزاده از شهرستان ارومیه و هدایت مهری، ستار برازش و بهمن صبوری از میاندوآب را عاشیق های راه یافته به مرحله نهایی این جشنواره ملی دانست و اظهار داشت: این جشنواره از 9 تا 11 آبان با حضور 12 گروه و 74 هنرمند در بخش انفرادی برگزار می شود.

مسئول واحد موسیقی حوزه هنری آذربایجان غربی عنوان کرد: ارومیه و آذربایجان غربی در کنار جاذبه های تاریخی و فرهنگی و طبیعی بکر و منحصر به فرد، از معدود شهرهای جهان بوده که موسیقی منحصر به فرد خود را داشته و از آن به عنوان مکتب عاشیقی ارومیه نام برده می شود.

علیزاده ادامه داد: در این مکتب که یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین مکاتب عاشیقی آذربایجان است عاشیق ها به صورت تک ساز با خواندن شعرهایی که برگرفته از طرز زندگی و تفکر مردمان این سامان است هنرنمایی می کنند.

وی گفت: در مکتب عاشیقی ارومیه هنرمندان عاشیق 54 مقام موسیقیایی را که براساس ریتم های مخصوص عرفانی، حماسی و اجتماعی شکل گرفته را اجرا و همه آهنگ ها در مجموعه ای به نام اورمودان گلن سسلر توسط حوزه هنری آذربایجان غربی طی هشت سال گردآوری و ارائه شده است.

وی در ادامه یادآور شد: مجموعه موسیقی فولکلور آذربایجان غربی با عنوان اورمودان گلن سسلر برای سومین بار به همت واحد موسیقی حوزه هنری استان طی خرداد ماه سال جاری در هفت هزار نسخه تولید و منتشر شد.



وی افزود: در این اثر نفیس تعداد 54 مقام موسیقیایی محلی در مکتب عاشیقی ارومیه توسط 16 نفر از هنرمندان برجسته استان از شهرستان های ارومیه، خوی، نقده و سلماس به صورت دیجیتال در بیش از 380 دقیقه ارائه شده است.



وی ادامه داد: همچنین ارائه آثاری از اساتید در گذشته هنر عاشیقی در ارومیه از جمله درویش وهاب زاده و عزیز مرادخانی و هنرمندانی از جمله محمد حسین دهقان، اسمعلی لطفی، علی کریمی، نباتعلی علیزاده و رضا پویند با اشعاری از شاعران محلی استان از جمله دوللو مصطفی، بالولو مسکین، دده کاتیب، پور آذر و مختار صادق زاده و قسمتهایی از گنجینه داستانهای فولکلور آذربایجان از نکات بارز این اثر موسیقیایی است.



علیزاده یادآورشد: معرفی موسیقی عاشیقی در مکتب ارومیه ـ ساز قوپوز و هنرمند عاشیق به زبان های ترکی آذری، ترکی استانبولی ـ انگلیسی و فارسی و فهرست مقا مهای موسیقی بومی ارومیه به زبان های ترکی و انگلیسی از دیگر مواردی هستند که در اورمودان گلن سسلر 3 به آن پرداخت شده است.



مسئول امور واحد موسیقی حوزه هنری آذربایجان غربی گفت: حفظ موسیقی محلی استان در مکتب عاشیقی ارومیه ـ اشاعه و ترویج این نوع از موسیقی در کشور و جهان و همچنین تقویت ارز شهای والای هنر عاشیقی از اهداف تولید این اثر است.



اورمودان گلن سسلر برای نخستین بار در سال 1385 در واحد موسیقی حوزه هنری آذربایجان غربی و برای بار دوم و سوم با نگرشی جدید و بازبینی کلی به ترتیب در سالهای 1387 و 1391 تولید شده است.