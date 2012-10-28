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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۵۲

در حرم حضرت معصومه(س)؛

جشن عبادت 2 هزار دانش آموز پسر قمی برگزار می‌شود

جشن عبادت 2 هزار دانش آموز پسر قمی برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان قم از برگزاری جشن عبادت 2 هزار دانش آموز پسر قمی در حرم حضرت معصومه(س) خبر داد.

مهدی خادمی جمکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: جشن عبادتی با حضور 2 هزار دانش آموز پسر قمی مقطع سوم راهنمایی در روز دوشنبه 8 آبانماه در شبستان امام خمینی حرم حضرت معصومه(س) برگزار می شود.

وی گفت: در این مراسم که به صورت نمادین برگزار می شود از هر ناحیه قم 500 دانش آموز درمراسم حضور می یابند.
 
رئیس اداره امور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: در سالهای گذشته این مراسم برای دختران برگزار می شد اما امسال شورای فرهنگ عمومی استان قم تصمیم گرفت جشن تکلیف را برای پسران نیز برگزار کنند.
 
وی گفت: کلیه مدارس پسرانه نیز امسال مراسم جشن تکلیف را برای پسرانی که به سن تکلیف رسیده اند برگزار خواهند کرد.
 
خادمی جمکرانی بیان کرد: در این مراسم پس از قرائت قرآن و بیان احکام و تکالیف و قرائت قرآن و میثاق نامه دانش آموزی توسط دانش آموزان، نماز جماعت توسط حجت الاسلام سعیدی  تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) اقامه می‌شود.
 
وی ادامه داد: همچنین تعدادی از دانش آموزان که به سن تکلیف رسیده اند به دیدار علما و مراجع  خواهند رفت.
کد مطلب 1730568

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