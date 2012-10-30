آلرژی پاییزی متاثر از عوامل اکتسابی و ژنتیکی است

دکتر علی جعفر زاده در گفتگو با خبرنگارمهر، علل آلرژی پاییزی را علاوه بر زمینه های ژنتیکی و ارثی تاثیرپذیر از عوامل محیطی و اکتسابی دانست و گفت: در کنار عوامل خانوادگی و زمینه های ارثی عوامل اکتسابی در طول زندگی فرد می تواند موجب بروز حساسیت شود.

وی دوران شیرخوارگی را نیز متاثر از ایجاد این بیماری در دوران بزرگسالی دانست و افزود: شیرخوارانی که در شش ماه اول شیرخوارگی از شیر مادر استفاده نکنند و جایگزین آن سایر شیرها باشد در سالهای بعد زمینه های حساسیت درآنها دیده خواهد شد.

دکتر جعفرزاده شغل، آلودگی شهری، شرایط محیط زندگی، وجود پرندگان خانگی و تماس فرد با آنها را از دیگر دلایل بروز آلرژی ذکر کرد.

وی افزود: علاوه بر آن مصرف برخی میوه ها نظیر خرما، انگور، موز و... هم در کنار مواد غذایی صنعتی موجبات بروز حساسیت را در افراد ایجاد می کند.

دکتر جعفر زاده مصرف غذاهای طبیعی، مایعات بیشتر و دوری از شرایط ذکر شده را از جمله راهکارهای کنترل حساسیت در افراد برشمرد.