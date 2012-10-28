تست سرد قطعه میانی خط 3 متروی تهران انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر،تست سرد به منظور کنترل نهایی ابعاد و اندازه سازه تونل ، ایستگاه ، کیفیت روسازی خط ، و رگلاژ نهایی تجهیزات برق رسانی، توسط قطار واقعی صورت می گیرد.

در زمان انجام تست سرد ، لبه سکو، ارتفاع سقف کاذب در محدوده ایستگاه ها، ابعاد دیوار ها و سقف تونل مخصوصا" درقوس ها، حفظ فاصله ایمنی برای تجهیزات نصب شده در تونل ،درستی رگلاژ نهایی ریل سوم درهماهنگی با کفشک تغذیه قطار، درستی تنظیم ریل حرکتی بررسی می شود. در این تست یک رام قطار توسط دیزل (بدون نیروی موتور قطار) درمسیر خط حرکت داده می شود که در این عملیات کلیه موارد بررسی و صحت عملکرد آن تایید شد.

براساس این گزارش بخش میانی خط سه مترو به طول 7 کیلومتر به زودی به بهره برداری می رسد و هم اکنون ساخت و آماده سازی ایستگاه ها و عملیات ریل گذاری مسیر تمام شده است و در حال تجهیز ایستگاه‌ها و طی مراحل نهایی است.

این بخش از خط 3 مترو تهران حدفاصل ایستگاه چهارراه ولیعصر(عج) تا ایستگاه شهید بهشتی ، با خط یک در ایستگاه شهید بهشتی و با خط 4 در ایستگاه چهارراه ولیعصر(عج ) تقاطع دارد.

خط سه مترو با طول حدود 37 کیلومتر از بزرگراه آزادگان (جنوب‌غرب تهران) آغاز و تا منطقه ازگل و نیاوران (شمال شرق تهران) ادامه می‌یابد.



