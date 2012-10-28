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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

با تغییر و اصلاح آبیاری/

هزینه آب مصرفی آبیاری فضای سبز کاخک به یک سوم کاهش می یابد

هزینه آب مصرفی آبیاری فضای سبز کاخک به یک سوم کاهش می یابد

گناباد - خبرگزاری مهر: شهردار کاخک گفت: هزینه آب مصرفی آبیاری فضای سبز کاخک در دوره شش ماهه اول سال کنونی 520 میلیون ریال بوده است که با تغییر و اصلاح آبیاری از غرقابی به قطره ای این میزان حداقل به یک سوم هزینه کنونی کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت غفوری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  شهرداری و شورای اسلامی شهر کاخک با توجه به شرایط خاص این شهر در جذب گردشگر و همچنین زائران حرم رضوی ، سعی در جلب بیشتر مشارکت های مردمی و همچنین جذب سرمایه گذار در این منطقه محروم دارد.

وی افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهر کاخک با توجه به شرایط خاص این شهر در جذب گردشگر و همچنین زائران حرم رضوی، سعی در جلب بیشتر مشارکت های مردمی و همچنین جذب سرمایه گذار در این منطقه محروم دارد.

وی ادامه داد: توسعه خدمات رفاهی در نتیجه سرمایه گذاری در کاخک ، هم به نفع شهروندان و هم زائران حریم رضوی است و جذب زائر یکی از ظرفیت های بالقوه شهر کاخک است که مشارکت و سرمایه گذاری بیشتری را می طلبد.

غفوری گفت : با توجه به حضور سالیانه 2 میلیون زائر در کاخک، هرگونه سرمایه گذاری در این شهر ، منافع اقتصادی سرمایه گذاران را تضمین خواهد کرد.

وی بیان داشت: ساخت دو مخزن ذخیره آب هزار و دو هزار مترمکعبی، تأمین نیروی انسانی فنی، تولید و تکثیر گل و گیاه و ساخت هزار مترمربع گلخانه از اقدامات اساسی شهرداری کاخک برای مقابله با خشکسالی و معضل کمبود آب، بوده است.

غفوری افزود: حرکت به سمت خودکفایی، تولید گونه های گیاهی مقاوم به کم آبی و کاهش هزینه های خرید گل ازدیگر راهکارهای شهرداری کاخک در این زمینه می باشد.

وی تصریح کرد: 11.5هکتار از فضای سبز این شهر، در گذشته به صورت غرقابی آبیاری می شد که با توجه به وقوع خشکسالی های سالهای اخیر در منطقه و ضرورت اصلاح ساختار آبیاری فضای سبز شهر از ابتدای امسال تبدیل آبیاری این فضاها در دستور کار قرار گرفت.
 

غفوری افزود: با هدف صرفه جویی در مصرف آب تحت این مقدار فضای سبز در کاخک تحت پوشش آبیاری قطره ای قرار گرفت.

وی گفت: هزینه آب مصرفی به جز حق مالکیت آب شهرداری از قنوات شهر در دوره شش ماهه اول سال کنونی 520 میلیون ریال بوده است که با تغییر و اصلاح آبیاری از غرقابی به قطره ای این میزان حداقل به یک سوم هزینه کنونی کاهش خواهد یافت.
 

کد مطلب 1730573

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