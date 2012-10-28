هزینه آب مصرفی آبیاری فضای سبز کاخک به یک سوم کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت غفوری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرداری و شورای اسلامی شهر کاخک با توجه به شرایط خاص این شهر در جذب گردشگر و همچنین زائران حرم رضوی ، سعی در جلب بیشتر مشارکت های مردمی و همچنین جذب سرمایه گذار در این منطقه محروم دارد.

وی افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهر کاخک با توجه به شرایط خاص این شهر در جذب گردشگر و همچنین زائران حرم رضوی، سعی در جلب بیشتر مشارکت های مردمی و همچنین جذب سرمایه گذار در این منطقه محروم دارد.

وی ادامه داد: توسعه خدمات رفاهی در نتیجه سرمایه گذاری در کاخک ، هم به نفع شهروندان و هم زائران حریم رضوی است و جذب زائر یکی از ظرفیت های بالقوه شهر کاخک است که مشارکت و سرمایه گذاری بیشتری را می طلبد.

غفوری گفت : با توجه به حضور سالیانه 2 میلیون زائر در کاخک، هرگونه سرمایه گذاری در این شهر ، منافع اقتصادی سرمایه گذاران را تضمین خواهد کرد.

وی بیان داشت: ساخت دو مخزن ذخیره آب هزار و دو هزار مترمکعبی، تأمین نیروی انسانی فنی، تولید و تکثیر گل و گیاه و ساخت هزار مترمربع گلخانه از اقدامات اساسی شهرداری کاخک برای مقابله با خشکسالی و معضل کمبود آب، بوده است.

غفوری افزود: حرکت به سمت خودکفایی، تولید گونه های گیاهی مقاوم به کم آبی و کاهش هزینه های خرید گل ازدیگر راهکارهای شهرداری کاخک در این زمینه می باشد.

وی تصریح کرد: 11.5هکتار از فضای سبز این شهر، در گذشته به صورت غرقابی آبیاری می شد که با توجه به وقوع خشکسالی های سالهای اخیر در منطقه و ضرورت اصلاح ساختار آبیاری فضای سبز شهر از ابتدای امسال تبدیل آبیاری این فضاها در دستور کار قرار گرفت.



غفوری افزود: با هدف صرفه جویی در مصرف آب تحت این مقدار فضای سبز در کاخک تحت پوشش آبیاری قطره ای قرار گرفت.

وی گفت: هزینه آب مصرفی به جز حق مالکیت آب شهرداری از قنوات شهر در دوره شش ماهه اول سال کنونی 520 میلیون ریال بوده است که با تغییر و اصلاح آبیاری از غرقابی به قطره ای این میزان حداقل به یک سوم هزینه کنونی کاهش خواهد یافت.

