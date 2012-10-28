مجمع خیرین مدرسه ساز یکی از مجموعه های پرتلاش قم است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه حضرت رسول(ص) که توسط یکی از خیرین احداث شده بود بیان کرد: اقدام خیرین در ساخت مدرسه برای همه افرادی که جایگاه این عمل بزرگ را می دانند مایه غبطه است.

وی گفت: یکی از مجموعه های پر تلاش استان که اقدامات بسیاری انجام می دهد مجمع خیرین مدرسه ساز استان قم است.



وی بیان کرد: خیرین به نص صریح قرآن در مقام ابرار هستند و چنانچه فردی بخواهد به مقام بر دست یابد باید از هر آنچه دوست دارد انفاق کند زیرا گذشتن از مال گاهی برای انسان بسیار سخت تر از دادن جان است.



فرماندار قم گفت: فردی که وارد این اقدام بزرگ می شود از جهات مختلف اقدامی ارزشمند انجام داده است زیرا اولا هر مالی توفیق خدمت در راه خدا را پیدا نمی کند و راههایی که برای خرج مال در راه وجود دارد نیز متنوع است.



وی ادامه داد: اقدام خیر افرادی که به احداث مدرسه می پردازند همیشه پایدار است زیرا دانش آموزانی که در این مدرسه تحصیل می کنند در سالهای بعد نیز با خدمتی که به جامعه انجام می دهند اثرات آن در زندگی خیرین نیز قابل مشاهده خواهد بود.