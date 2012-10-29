نواخته شدن زنگ خطر کشتی/ روی آوری ورزشکاران به داروهای نیروزا

شعبان وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه اکنون از وجود مربیان بزرگ در امر سازندگی نونهالان و نوجوانان استفاده نمی شود.

وی افزود: در دهه های گذشته اکثریت کلاس های کشتی نونهالان و نوجوانان مازندران به دست مربیانی بوده که خود سالیان سال از نامدارترین قهرمانان کشتی جهان و آسیا بودند.

وفایی نژاد گفت: اکنون سالن های تمرین آموزش کشتی نوجوانان تهی از وجود مربیان بزرگ و سازنده شده و دیگر مربیان بزرگ حاضر به حضور در کلاس های کشتی با حق و حقوق ماهیانه پنجاه هزار تومان نیستند چرا که بسیاری از افرادی که جایگاهی در امر سازندگی کشتی این دیار ندارند به عنوان مربیان لیگ برتر با حق و حقوق میلیونی معرفی شدند.

این پیشکسوت کشتی افزود: کاهش بیش از حد وزن در نونهالان و نوجوانان، تزریق مواد نیروزا و استفاده از مکمل های غذایی در این رده سنی در سالن های بدنسازی از خطرات پیش روی ورزش کشتی در استان است.

وی بیان داشت: یکی از مهم ترین علت عدم اجرای فنون در مقطه سنی نونهالان، حجمی شدن بدن های آنها بوده که عاملی برای تغییر شرایط فیزیکی بدن آنها شده است.

وفایی نژاد در پایان،عدم وجود و حضور مربیان صاحب نام و سازنده در امر آموزش کشتی، کاهش بیش از حد وزن کشتی گیران و حضور کشتی گیران نونهال و نوجوان در سالنهای بدنسازی و استفاده از مکمل های غذایی به عنوان زنگ خطری برای آینده کشتی مازندران ترسیم شده است.