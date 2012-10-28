امروز تولید ثروت از طریق علم و دانش دنبال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عربیان در جریان بازدید از دانشگاه خورزمی کرج اظهار داشت: امروز مسیر پیشرفت و تولید ثروت و قدرت استفاده از ارزش های افزوده علم و دانش است و دیگر کسی برای کسب درآمد مبادرت به فروش منابع خام نمی کند.

وی تاکید کرد: شاخص توسعه یافتگی در هر شهر و منطقه به میزان فضاهای دانشگاهی، آموزشی و پژوهشی آن بستگی دارد و در طراحی این شاخص میزان جمعیت لحاظ می شود.



عربیان تاکید کرد: دانشگاه ها یکی از نهادهای ارزشی در تولید علم هستند و نقش تاثیرگذاری در توسعه بخشهای مختلف کشور دارند.



وی یادآور شد: امروز رویکرد کشور به سمت دانش و پژوهش است چرا که توسعه بخش های مختلف تنها از این راه محقق می شود.

