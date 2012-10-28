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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۸

عربیان:

امروز تولید ثروت از طریق علم و دانش دنبال می شود

امروز تولید ثروت از طریق علم و دانش دنبال می شود

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز گفت: رویکرد امروز کشور تولید ثروت از طریق علم و دانش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عربیان در جریان بازدید از دانشگاه خورزمی کرج اظهار داشت: امروز مسیر پیشرفت و تولید ثروت و قدرت استفاده از ارزش های افزوده علم و دانش است و دیگر کسی برای کسب درآمد مبادرت به فروش منابع خام نمی کند.

وی تاکید کرد: شاخص توسعه یافتگی در هر شهر و منطقه به میزان فضاهای دانشگاهی، آموزشی و پژوهشی آن بستگی دارد و در طراحی این شاخص میزان جمعیت لحاظ می شود.
 
عربیان تاکید کرد: دانشگاه ها یکی از نهادهای ارزشی در تولید علم هستند و نقش تاثیرگذاری در توسعه بخشهای مختلف کشور دارند.

وی یادآور شد: امروز رویکرد کشور به سمت دانش و پژوهش است چرا که توسعه بخش های مختلف تنها از این راه محقق می شود.
 
کد مطلب 1730582

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