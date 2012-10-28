معرفی و تشریح فعالیتهای کتابخانه های جنوب تهران و شهرری

سید رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی افزود: کتاب و کتابخوانی همواره یکی از شاخصه های مهم اعتلای فرهنگی جوامع به شمار می آید و به عنوان یکی از مهمترین و پویاترین وسایل انتقال آگاهی، تفهیم و اندیشمندی از جایگاه ویژه ای در توسعه فرهنگ و تمدن هر ملتی برخوردار است.

وی تصریح کرد: در باب اهمیت و جایگاه کتاب در دین مبین اسلام، خداوند متعال به قلم و حرمت آن سوگند یاد کرده و "امر به خواندن" آغازگر وحی الهی و رسالت پیامبر عظیم الشان اسلام است.

موسوی ضمن اشاره به ضرورت توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین مردم گفت: این مدیریت با برخورداری از سه کتابخانه در محدوده شهرری دارای جایگاه ممتازی در این زمینه در مجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.

معرفی کتابخانه های جنوب تهران

مدیر فرهنگی هنری منطقه 20 تهران ادامه داد: کتابخانه 13 آبان، کتابخانه شیخ کلینی(ره) و کتابخانه شیخ صدوق(ره)، سه کتابخانه این مجموعه هستند که از این میان کتابخانه 13 آبان به عنوان بزرگ ترین و غنی ترین کتابخانه جنوب پایتخت شناخته شده است.

وی در خصوص امکانات و ویژگی های این سه کتابخانه گفت: کتابخانه 13 آبان در سال 87 با زیر بنای 2500 متر مربع در شهرک 13 آبان، خیابان مولایی جنوبی، کوچه عطری تأسیس شده و مجموعه32 هزار جلدی کتابخانه 13 آبان که اخیراً با اهدای دو هزار جلد کتاب ارزشمند از سوی کتابخانه ملی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، غنی ‌تر شده، دارای کتاب‌های مختلف در حوزه‌ های گوناگون دین، فلسفه، روانشناسی، علوم اجتماعی، زبان، علوم محض، هنر، تاریخ، جغرافیا، علوم کاربردی است.

رئیس فرهنگسرای ولاء ادامه داد: کتابخانه 13 آبان که شش هزار و 200 نفر عضو ثابت و دو هزار عضو فعال دارد، دارای بخش های مخزن، دو سالن مطالعه بانوان و آقایان به صورت مجزا هر کدام به ظرفیت 150 نفر، بخش مرجع، کودکان، سایت رایانه ای، مرکز آموزش، تالار اجتماعات 120 نفره و تمامی منابع به روز است و اعضا برای دستیابی به کتابهای مورد نیاز به سیستم جستجوی اینترنتی دسترسی دارند و بخش کمک آموزشی این مرکز نیز شامل سه هزار جلد کتاب، مشاوره های انفرادی و گروهی درسی و برگزاری دوره های تقویتی و کنکور است.

وی در خصوص کتابخانه شیخ کلینی(ره) تاکید کرد: این کتابخانه با زیربنایی به مساحت هزار و صد مترمربع در خیابان فدائیان اسلام، خیابان ۴۵متری شهرری(بلوار شهیدکریمی)، در سال 1375 تاسیس گردیده که با حدود 10 هزار نفر عضو، یکی ازکتابخانه های فعال بوده و هر روز به جز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 21 آماده خدمات رسانی به شهروندان گرامی است.

موسوی گفت: واحدهای مختلف کتابخانه شیخ کلینی(ره) شامل دو سالن مطالعه مجزا(وی‍‍ژه خواهران و برادران) هرکدام به ابعاد 115 مترمربع و با ظرفیت 200 نفر، بخش امانت، بخش مرجع، نشریات، کودکان و نوجوانان، نابینایان، واحد سمعی و بصری، بخش تازه های کتاب، واحد مشاوره و واحدآموزش می شود.

وی با اشاره به کتابخانه نابینایان بصیرت افزود: بخش نابینایان این کتابخانه در اواخر بهمن ماه سال 82 به منظور ارائه خدمات به نابینایان شروع به فعالیت کرده و در میان کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری رتبه اول را دارد و عضویت در این بخش بصورت رایگان است.

رئیس فرهنگسرای ولاء در خصوص کتابخانه شیخ صدوق(ره) تاکید کرد: این کتابخانه عمومی در سال 1375 در محدوه دولت آباد تاسیس شده که شامل مخزن، کتابخانه کودکان و نوجوانان، دو سالن مطالعه مجزا ویژه خواهران و برادران با ظرفیت 275 نفر، کلاس های آموزشی و سالن اجتماعات است و این کتابخانه با بیش از سه هزار مراجعه کننده در ماه دارای 33 هزار و چهارصد جلد کتاب همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 تا 21 آماده سرویس دهی به شهروندان محترم است.

فعالیت های جانبی کتابخانه های جنوب تهران

وی در خصوص فعالیت های جانبی این کتابخانه ها گفت: هر سه مجموعه در راستای رسالت فرهنگی، آموزشی خود به اجرای برنامه های متنوعی از جمله فعالیت های تخصصی کودکان، برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی، برپایی سمینارها و کنفرانس ها، برپایی نمایشگاه ها، نمایش فیلم، رویدادهای ادبی، اجرای نمایش و برگزاری سخنرانی و جلسات بحث و گفتگو می پردازند.

موسوی ادامه داد: کارگاه های قصه گویی و داستان نویسی، جلسات ادبی نقد کتاب با حضور کارشناسان زبده، برگزاری کلاس هایی چون دوره های روخوانی و تفسیر قرآن کریم، کلاس های "اتاق بازی" و " کلبه شادی" برای کودکان، برپایی کلاس های مهارتی چون کامپیوتر، زبان انگلیسی، فوریت های پزشکی، دوره های هنرهای خانگی و کارگاه های مشاوره شماری از فعالیت های جانبی این سه مرکز فرهنگی، آموزشی است.

برپایی مراسم "همگام با نبی، بیعت با ولی" به مناسبت عید سعید غدیر خم

وی همچنین از برپایی مراسمی با عنوان "همگام با نبی، بیعت با ولی" به مناسبت عید سعید غدیر خم خبر دادو بیان کرد: این برنامه به همت کتابخانه 13 آبان با دعوت از محمد حسین رجبی دوانی برگزار شده و علاقمندان برای اطلاع از سایر برنامه های مجموعه می توانند به پایگاه اینترنتی فرهنگسرا به آدرس www.vela.farhangsara.ir مراجعه کنند.

موسوی با اشاره به اینکه یکی از اهداف ذاتی هر کتابخانه تبدیل شدن آن به پایگاه اصلی مطالعه برای دانش آموزان و دانش پژوهان است تاکید کرد: تشکیل کلاس های مرتبط با زمینه های درسی و تحصیلی دانش آموزان، از جمله کلاس های تقویت درسی، کلاس های آمادگی آزمون و همچنین برگزاری دوره های مشاوره و انتخاب رشته با همکاری موسسات معتبر آموزشی از برنامه های اصلی کتابخانه ها در طول سال تحصیلی است.

برنامه های ویژه فصل پاییز کتابخانه ها

مدیر فرهنگی هنری منطقه 20 همچنین در خصوص برنامه های ویژه فصل پاییز کتابخانه های این منطقه به دانش آموزان مژده داد: در فاصله زمانی روز دانش آموز (13 آبان) تا روز کتاب و کتابخوانی (24 آبان ماه)، برای تمامی دانش آموزان، عضویت کتابخانه های منطقه 20 با 50 درصد تخفیف ویژه فراهم خواهد بود.

وی افزود: در روز کتاب و کتابخوانی تمامی نوآموزان مهد و پیش دبستان مراکز مدیریت فرهنگی هنری منطقه 20 که بالغ بر 400 نفر بوده، بصورت رایگان به عضویت کتابخانه های تحت پوشش این مدیریت درخواهند آمد.

موسوی در پایان به تمامی اعضای کتابخانه های مدیریت فرهنگی هنری منطقه 20 پیشنهاد داد: شهروندان می توانند با برخورداری از "عضویت ویژه" این کتابخانه ها و با مراجعه به سامانه کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به آدرس http://www.tehranlibrary.org امکان بهره برداری خود را از تمامی 80 کتابخانه این سازمان فراهم آورند.