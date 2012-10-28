دستگیری سارق سیم برق و اعتراف به 22 فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین فرماندهی انتظامی استان قم اظهار داشت: ماموران کلانتری 30 قم حین گشت زنی در حوزه استحفاظی خود موفق شدند سارق و کابل برق را درحال سرقت دستگیر کنند.

سرهنگ محمدرضا میرحیدری در ادامه اظهار داشت: در تحقیقات از متهم، وی به 22 فقره سرقت سیم های برق در استان اعتراف کرد که در نهایت به دست قانون سپرده شد.



کشف پنج تن برنج خارجی قاچاق در قم





جانشین فرماندهی انتظامی استان قم اظهار داشت: عوامل اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان با کنترل خودروهای عبوری در محور جاده قدیم قم به تهران به یک دستگاه خودروی کامیون کشنده مشکوک و آن را متوقف کردند.



سرهنگ میرحیدری ادامه داد: ماموران پس از توقیف خودرو متوجه صحبت های ضد و نقیض راننده در خصوص بار کامیون می شوند.



وی افزود: در بررسی های تکمیلی ماموران مشخص شد، مندرجات پروانه گمرکی با کالای بارگیری شده مغایرت داشته، با محرز شدن بار قاچاق درنهایت راننده خودرو دستگیر شد.



حضور فرمانده انتظامی استان قم در سامانه 197





رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قم اظهار داشت: در راستای پاسخگویی مسئولان انتظامی استان در خصوص مسائل ومشکلات انتظامی، ترافیکی و ... شهروندان، سردار کاظم مجتبایی فرمانده انتظامی استان قم روز دوشنبه از ساعت 10 صبح الی 11 و نیم در دفتر نظارت همگانی 197 حضور خواهد یافت.



وی افزود: شهروندان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت، پیشنهاد و یا تقدیر و تشکر از کارکنان نیروی انتظامی را با سامانه 197 در میان گذاشته و در صورت تمایل به صورت حضوری در تاریخ مذکور به دفتر نظارت همگانی 197 واقع در خیابان انقلاب، کوچه 48 مجتمع یاس مراجعه و در دیدار چهره به چهره با فرمانده انتظامی استان ملاقات و نسبت به رفع مشکلات انتظامی خود اقدام کنند.