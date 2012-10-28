به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در نهمین دیدار خود با مجموعه آموزش عالی استان قم، با رئیس و دیگر مسئولان دانشگاه حضرت معصومه (سلام الله علیها) دیدار کرد و در این جلسه با اشاره به جایگاه آموزش و فرهنگ در جامعه، اظهار داشت: مراکز آموزش عالی، بالاترین سطح آموزش و فرهنگ سازی برای داشتن جامعه ای اسلامی و پیشرفته است.



وی در ادامه با بیان اینکه طرح جامع دانشگاه و موقعیت 20 سال آینده دانشگاه حضرت معصومه (سلام الله علیها) طراحی شده است، افزود: دانشگاه حضرت معصومه (سلام الله علیها) با ایجاد شرایط مناسب توانسته است بیش از 75 درصد سهمیه دانشگاه را به دانشجویان غیر بومی و رتبه های زیر هزاراختصاص دهد.



استاندار قم با اشاره به تدریس رشته های حقوق، حسابداری، مدیریت بازرگانی در دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها، عنوان کرد: عزم مسئولان استان بر افزایش توان علمی و فرهنگی دانشگاه های سطح استان است و باید به دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها توجه ویژه ای شود چراکه با بعد تک جنسیتی آن، مورد تاکید مردم و کارشناسان است.



وی در ادامه با بیان اینکه بررسی سیستم آموزش عالی استان، یاری دهنده رشد علمی استان است، اعلام کرد: دیدار با دانشگاه ها و بررسی مشکلات و موانع توسعه علمی آنها، هدفمند است و سعی می شود تا با برنامه ریزی صحیح و کارآمد، مشکلات عرصه علم و فرهنگ برطرف شود.



پیریایی قم را الگوی علمی و فرهنگی جهان اسلام دانست و در این رابطه افزود: با بررسی و اصلاح سیستم آموزشی فرهنگی آموزش عالی، الگوی مدیریتی دانشگاه های کشور را می توان تصحیح کرد چراکه استان قم، الگوی دیگر استان های کشور است.



وی در ادامه اظهار کرد: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم حافظ منافع دانشگاه‌های سطح استان در مجامع تصمیم گیری خواهد بود و این انتخاب بیانگر اهمیت مقوله آموزش عالی و فرهنگ سازی برای مجموعه مدیریت استان است.



استاندار قم در پایان با بیان اینکه دانشگاه های جوامع اسلامی بیانگر عمق فرهنگ اسلامی آن جوامع هستند، خاطر نشان کرد: در دانشگاه های کشور علاوه بر علم و فناوری، باید بر روی ایمان و معنویت نیز سرمایه گزاری کرد و دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها یکی از دانشگاه هایی است که علم و ایمان با یکدیگر پیوند خورده اند.



تک جنسیتی شدن دانشگاه‌ها برگرفته از مفاهیم دینی است



در ادامه این دیدار دکتر باقری رئیس دانشگاه حضرت معصومه (سلام الله علیها) با بیان اینکه این دانشگاه با کمک‌های مجموعه استانداری تشکیل شده است، افزود: ساختمان دانشگاه حضرت معصومه (سلام الله علیها) متعلق به مرکز آموزش و پژوهش استانداری استان قم است و به نوعی این دانشگاه، فرزند استانداری قم است.



وی در ادامه با اشاره به تک جنسیتی بودن دانشگاه حضرت معصومه (سلام الله علیها)، اظهار کرد: تک جنسیتی شدن دانشگاه ها خواسته ی معقول و برگرفته از مفاهیم دینی است که مد نظر کارشناسان و خانواده‌ها است.



رئیس دانشگاه حضرت معصومه (سلام الله علیها) با بیان اینکه دولت‌های گذشته توان و انگیزه کافی برای تک جنسیتی کردن دانشگاه‌ها را نداشتند، عنوان کرد: دانشگاه حضرت معصومه (سلام الله علیها) با هدف تک جنسیتی کردن دانشگاه‌های کشور در دولت نهم و سال 86 تاسیس شد و تاکنون بیش از 200 فارغ التحصیل را به جامعه اسلامی هدیه کرده است.

