فرود اولین هواپیما در فرودگاه نفت/ پرواز "همدلی" بر فراز گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا پاکدل بعدازظهر یکشنبه در نشست راه اندازی فرودگاه نفت گچساران افزود: این پرواز ساعت 5 و 45 دقیقه صبح دوشنبه آینده از تهران به سمت گچساران انجام می شود.

وی نام این پرواز را همدلی عنوان کرد و اظهار داشت: همدلی مردم و مسئولین گچساران در پیش خرید بلیطهای این پرواز باعث تسریع در انجام اولین پرواز در این فرودگاه شد.

پاکدل بیان کرد: براساس تفاهم نامه ای که بین شرکت نفت گچساران و سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفت باید تمام بلیط های پرواز برای مدت سه هفته پیش خرید می شد.

وی یادآور شد: با همکاری و همدلی مردم و مسئولین این شهرستان 95صندلی این هواپیما پیش خرید شد و هفته آینده اولین پرواز در این فرودگاه انجام می شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران بیان داشت: در اولین پرواز، جمعی از مسئولین شاخص کهگیلویه و بویراحمدی در کشور به گچساران سفر می کنند تا در همان روز فرودگاه رسما افتتاح شود.

وی تصریح کرد: افتتاح فرودگاه گچساران نقش بسزایی در دسترسی مردم گچساران و شهرهای اطراف به پایتخت کشور دارد.

پاکدل اظهار داشت: علاوه بر شهر گچساران، شهرهای همجوار از جمله بهبهان، سردشت، گناوه، دیلم و نورآبادممسنی هم می توانند از مزایای این فرودگاه بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: راه اندازی این فرودگاه همچنین موجب تعاملات اقتصادی، فرهنگی واجتماعی گچساران و شهرهای اطراف با پایتخت کشور خواهد داشت.