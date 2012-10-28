روحانیون در حفظ و ترویج فرهنگ دینی نقش بسیار مهمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر یکشنبه در دیدار با حجت الاسلام حسن ربانی رئیس مرکز خدمات حوزه های علیه کشور در استانداری اظهارداشت: باید تلاش کنیم که فرهنگ دینی کشور حفظ شده و خدشه ای به آن وارد نشود.

وی با بیان اینکه روحانیون و علمای دینی مهمترین نقش و رسالت را در ترویج و حفظ این فرهنگ دارند بیان کرد: روحانیون همواره برای تحکیم مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی؛ آرمانهای امام راحل و شهدا تلاش های شبانه روزی را انجام داده اند.

استاندار قزوین تصریح کرد: روحانیون قوی ترین رسانه و پل مطمئن ارتباطی بین مردم و مسئولان بشمار می روند لذا تقویت این گروه از جامعه یکی از ضروریات مهم و اجتناب ناپذیر در شرایط کنونی است.

عجم، قزوین را از دیرباز مهد پرورش و تربیت علمای بسیار بزرگ دانست و یادآورشد: هم اکنون نیز این استان با تربیت علمای دینی در مراکز حوزه علمیه این رسالت را بر عهده دارد.

استاندار قزوین بیان کرد: کشور نیازمند کار فرهنگی است و برای اجرای فعالیتهای فرهنگی وجود روحانیون امری اجتناب ناپذیر و ضروری است.

در ادامه حجت الاسلام حسن ربانی در خصوص نقش حوزه های علمیه در آگاه سازی مردم مطالبی بیان کرد.

