جوانان ایران اسلامی در دفاع از کیان این کشور لحظه ای درنگ نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی ظهر یکشنبه با حضور در منزل پدر شهید حامد بزی از شهدای اخیر حادثه تروریستی مقابل مسجد امام حسین (ع) چابهار اظهار داشت: اقدام های کور تروریستی نه تنها باعث ایجاد تفرقه و جدایی بین ملت و حکومت نخواهد شد بلکه عزم و اراده مردم شیعه و سنی را در دفاع از کیان میهن و ارزش های والای نظام اسلامی مستحکم تر می کند.

وی با اشاره به اینکه شجاعت این دو شهید حادثه تروریستی در شناسایی و تعقیب عامل انتحاری از بروز فاجعه ای بزرگ جلوگیری کرد، گفت: دشمنان قصد دارند با انجام این اعمال ننگین از پیشرفت سیستان و بلوچستان جلوگیری کنند.

وی افزود: انجام اینگونه جنایت های وحشیانه، ملت ایران را در حراست از ارزش های انقلاب اسلامی مصمم تر می کند.

در حادثه تروریستی روز جمعه 28 مهرماه توسط مزدوران استکبار در مقابل مسجد امام حسین (ع) چابهار دو بسیجی به نام های حامد بزی و مرتضی آسوده به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.

پیکر پاک شهید حامد بزی در مسجد امام حسین (ع) چابهار و شهید مرتضی آسوده در گلزار شهدا بهشت مصطفی زاهدان به خاک سپرده شده است.