محمد علی ثابت قدم در گفتگو با خبرنگار مهر ترافیک سنگین را از معضلات اصلی شهر رشت دانست و افزود: بافت شهر باید از تک هسته ای به چند هسته ای تبدیل تا سفرهای غیر ضروری به مرکز شهر کمتر شود.

شهردار کلانشهر رشت مطالعات پروژه قطار شهری را رو به اتمام اعلام کرد و گفت: این پروژه مطابق ماده 215 در ردیف بودجه قرار گرفته است.

وی همچنین با بیان اینکه 50 درصد هزینه های اجرای پروژه قطار شهری کلانشهرها بر اساس قانون بر عهده دولت است، افزود: دولت بیشتر در زمینه تاسیسات، تجهیزات، بحث واگن ها مشارکت دارد البته در حوزه ساخت هم می تواند همکاری کند.

ثابت قدم با اشاره به اینکه مطالعات خاکشناسی و نقشه برداری مسیرهای این پروژه انجام شده است، اظهارداشت: این قطار در دو مسیر شمالی - جنوبی و غربی - شرقی تردد دارد، طول هر مسیر 13 کیلومتر است.

وی با یادآوری مبنی بر اینکه از زمان شروع به مدت پنج سال باید این پروژه به اتمام برسد، افزود: هزینه اجرای پروژه قطار شهری 19 برابر بودجه فعلی امسال شهرداری رشت است بنابراین باید با مشارکت سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی پروژه مزبور ساخته شود.

شهردار کلانشهر رشت در ادامه به 7 کیلومتر کند و کاری سطح شهراشاره کرد و یادآورشد: با توجه به گرانی قیر تاکنون 40 درصد این کند و کاری ها ترمیم شده است.