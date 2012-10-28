به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیری مدیرآموزش و پرورش علی آبادکتول ظهر یکشنبه در گردهمایی معاون پرورشی مدارس شهرستان گفت: تعامل دانش آموزان در اجتماع مورد هجمه صفحات مجازی قرار دارد.

وی افزود: ایجاد بازی های رایانه ای، سرگرمیهای انفرادی، تقویت حس خودمحوری و عدم اشاعه همکاری و هماهنگی گروهی از اهداف خطرناک پشت صحنه صفحات مجازی است و باید به دانش آموزان در این موارد حساس فرهنگی آموزش داد و آگاهیهای نرم را گوش کرد.

وی همچنین با اشاره به لزوم تقویت ولایت محوری بین دانش اموزان تاکید کرد: متاسفانه این روزها هجمه ها بطرف ولایت نشانه رفته و وظیفه داریم در جامعه روشنگری کنیم.

آسفالت 500 کیلومتر از راه های شنتی روستایی

سرپرست مدیریت راهداری راه و شهرسازی گلستان گفت: با اجرای طرح آسفالت راه های روستایی بالای یکصد خانوار از سال 88 در کشور، در استان گلستان حدود 500 کیلومتر از راه های شنی، خاکی و شوسه بدنبال این طرح به آسفالته تبدیل شد و 450 کیلومتر از راه های روستایی باقی مانده که در دستور کار است.

غلامعلی بارانی ادامه داد: طول شبکه راه های روستایی گلستان سه هزار و 450 کیلومتر است که هم اینک دو هزار و 379 کیلومتر آن آسفالت شده، 380 کیلومتر راه شوسه و بقیه به طول 666 کیلومتر، راه خاکی است.

وی اظهارداشت: با ساخت و آسفالت دو هزار و 379 کیلومتر از راه های روستایی گلستان 97 درصد از جمعیت روستایی استان از نعمت راه آسفالته برخوردار شدند که نشان دهنده توجه وی‍ژه به نقاط پرجمعیت و مدیریت صحیح مجموعه است.

تصویب تسهیلات 56 فقره طرح توسعه زنبور عسل

تعداد 56 فقره پرونده خرید زنبور عسل شامل 39 فقره پرونده خرید جدید و17 فقره پرونده ای زیر یکصد کلنی اصلاح به یکصد کلنی وعودتی بانکها در جلسه اجرایی ستاد توسعه بخش کشاورزی علی آباد کتول مورد تصویب قرارگرفت.

علی اکبر کی پور فرماندار علی آباد خواستار آسیب شناسی طرح توسعه کشاورزی شد و اظهار داشت: بدلیل سرعت کار، گستردگی جغرافیایی زیربخش کشاورزی لازم است دقت و نظارت را افزایش داده و فیلتر گزاری طرح ها برای عملیاتی شدن پرونده ها و ارائه طرح های نو و زیربنایی ضرورت دارد.

جمع آوری هفت میلیارد ریال نذورات عید قربان

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان گفت: تاکنون 7 میلیارد ریال نذورات عید قربان توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان جمع آوری شده است.

اسدالله بابازاده اظهار داشت: با تلاش مسئولان کمیته امداد در شهرستان ها تاکنون 7 میلیارد ریال نذورات عید قربان در قالب گوشت، پوست و وجه نقد برای کمک به نیازمندان جمع آوری و توزیع شده است.

وی با اشاره به اینکه جمع آوری نذورات عید قربان در مناطق ترکمن نشین(اهل سنت) استان همچنان ادامه دارد خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود که این مبلغ به بیش از یک 10 میلیارد ریال برسد.



معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان یادآور شد: همچنین میزان 2 تن و 300 کیلو گوشت در شهرستان های آق قلا و کلاله برای مناطق زلزله زده آذربایجان ارسال شد.



شناسایی 254 فرمانده بسیج رابط مشارکتهای مردمی



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان گفت: با اجرای طرح هجرت در شش ماه نخست سال جاری تعداد 254 فرمانده بسیج رابط مشارکتهای مردمی با کمیته امداد گلستان در روستاها ی استان شدند.



عباس حاجی اکبری اظهار داشت: رابطین مشارکت های مردمی در قالب امداد محله تشکیل و تمامی کارهای کمیته امداد از جمله حمایتی، خدماتی، امدادی، رفاهی و ... از طریق آنها پیگری می شود و با اجرا و گسترش این طرح به دنبال این هستیم که از آنجای که این رابطین از افراد امین انتخاب خواهند شد امداد محله یعنی کمیته امداد را بصورت کوچک در روستاها داشته باشیم تا بتوانیم مشکلات را شناسایی و در رصدد رفع آن بر آییم.