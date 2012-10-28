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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۴۷

نیک نژاد:

مسئولان میراث فرهنگی نسبت به مرمت پل تاریخی سیکا جویبار بی‌توجه هستند

مسئولان میراث فرهنگی نسبت به مرمت پل تاریخی سیکا جویبار بی‌توجه هستند

جویبار - خبرگزاری مهر: فرماندار جویبار از بی توجهی مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در عدم تخصیص اعتبار و مرمت پل تاریخی سیکا این شهرستان انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید نیک نژاد اظهار داشت: علیرغم بازدید استاندار مازندران و مکاتبات متعدد از روند تخریب و نیاز به بازسازی این پل قدیمی و تاریخی، هنوز شاهد اقدام جدی از سوی اداره کل میراث فرهنگی نیستیم.

وی ادامه داد: سیکاپل یکی از پل‌های دوره قاجاریه در شهرستان جویبار بوده که در سال 1386 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

فرماندار جویبار گفت: در جویبار پل های تاریخی و آثار باستانی متعددی از جمله پل تاریخی روستاهای حاجیکلا و آزان در معرض تخریب قرار دارند که اگر اعتبارات لازم اختصاص نیابد و توجه جدی صورت نگیرد، مشکلات زیادی به وجود خواهند آورد.

خسارت ده میلیاردی توفان در جویبار

فرماندار جویبار گفت: توفان و بارندگی شنبه شب 10 میلیارد ریال به بخش های مختلف این شهرستان خسارت وارد کرد.

امید نیک نژاد افزود: بارندگی شدید و توفان شب گذشته به بیش از 70 واحد مسکونی از 30 تا 70 درصد خسارت وارد کرد.

وی ادامه داد: 10 واحد گلخانه ، یک واحد اداری و دیوار تعدادی منازل مسکونی در مناطق روستایی بر اثر توفان و بازندگی شدید شب گذشته به طور کامل تخریب شد.

کد مطلب 1730614

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