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۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۵۴

طیرانی:

ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه هدف کنگره ملی مهندسی برق و فناوری اطلاعات است

ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه هدف کنگره ملی مهندسی برق و فناوری اطلاعات است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه آموزش عالی خیام گفت: موسسه آموزش عالی خیام با هدف ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه کنگره ملی مهندسی برق کامپیوتر وفناوری اطلاعات را هفدهم تا نوزدهم آبان ماه برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین طیرانی ظهر یکشنبه در نشست خبری کنگره ملی مهندسی برق و فناوری اطلاعات اظهار کرد: ارائه راهبردهای آموزشی و پژوهشی و تبادل تجارب و ارائه راهکارهای موثر در بهره‌وری پژوهش‌ها از دیگر اهداف برگزاری این کنگره است.

وی تاکید کرد: همزمان با بیستمین سالگرد تاسیس موسسه آموزش عالی خیام کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر وفناوری اطلاعات در مشهد برگزار می شود.

طیرانی افزود: در این راستا مسئولین اجرایی و صنایع شهر در کمیته راهبردی، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در کمیته علمی و مسؤولین موسسه آموزش عالی خیام در کمیته اجرایی به بررسی مقالات می‌پردازند.

وی یادآور شد: هر کمیته نیز در جلساتی که به صورت تخصصی برای انتخاب بهترین مقالات علمی برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند.

طیرانی بیان کرد:1700 مقاله به این کنگره ارسال شده که تعدادی از آنها متعلق به دانشگاهیان و تعداد قابل توجهی متعلق به متخصصان صنایع است.

وی تصریح کرد: در این کنفرانس، مهندسان و متخصصان صنایع شرکت می‌کنند و از آخرین بحث‌های علمی در دانشگاه‌ها مطلع می‌شوند.

وی افزود: استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان با صنعت از نزدیک آشنا می‌شوند که این آشنایی باعث ارتباط بیشتر بین صنعت و دانشگاه است.

طیرانی افزود: از پیش سهمیه‌ای برای استان‌ها یا دانشگاه‌های سراسر کشور در خصوص انتخاب بهترین مقاله تعیین نشده و بهترین مقالات را از دانشگاه‌های تهران، استان خراسان رضوی و دیگر استان‌های کشور انتخاب خواهند کرد.

وی بیان کرد: دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها می‌توانند با معرفی مدیران منابع انسانی، آموزش، تحقیقات و کارشناسان و پژوهشگران برای شرکت در کنگره و نیز حضور در نمایشگاه تخصصی موثر باشند.

رئیس موسسه آموزش عالی خیام تاکید کرد: این کنگره بستر مناسبی برای ارائه  ایده های نو، دستاوردها و توانمندی‌ها و  توسعه علمی در صنعت و دانشگاه است.

کد مطلب 1730616

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