ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه هدف کنگره ملی مهندسی برق و فناوری اطلاعات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین طیرانی ظهر یکشنبه در نشست خبری کنگره ملی مهندسی برق و فناوری اطلاعات اظهار کرد: ارائه راهبردهای آموزشی و پژوهشی و تبادل تجارب و ارائه راهکارهای موثر در بهره‌وری پژوهش‌ها از دیگر اهداف برگزاری این کنگره است.

وی تاکید کرد: همزمان با بیستمین سالگرد تاسیس موسسه آموزش عالی خیام کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر وفناوری اطلاعات در مشهد برگزار می شود.

طیرانی افزود: در این راستا مسئولین اجرایی و صنایع شهر در کمیته راهبردی، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در کمیته علمی و مسؤولین موسسه آموزش عالی خیام در کمیته اجرایی به بررسی مقالات می‌پردازند.

وی یادآور شد: هر کمیته نیز در جلساتی که به صورت تخصصی برای انتخاب بهترین مقالات علمی برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند.

طیرانی بیان کرد:1700 مقاله به این کنگره ارسال شده که تعدادی از آنها متعلق به دانشگاهیان و تعداد قابل توجهی متعلق به متخصصان صنایع است.

وی تصریح کرد: در این کنفرانس، مهندسان و متخصصان صنایع شرکت می‌کنند و از آخرین بحث‌های علمی در دانشگاه‌ها مطلع می‌شوند.

وی افزود: استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان با صنعت از نزدیک آشنا می‌شوند که این آشنایی باعث ارتباط بیشتر بین صنعت و دانشگاه است.

طیرانی افزود: از پیش سهمیه‌ای برای استان‌ها یا دانشگاه‌های سراسر کشور در خصوص انتخاب بهترین مقاله تعیین نشده و بهترین مقالات را از دانشگاه‌های تهران، استان خراسان رضوی و دیگر استان‌های کشور انتخاب خواهند کرد.

وی بیان کرد: دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها می‌توانند با معرفی مدیران منابع انسانی، آموزش، تحقیقات و کارشناسان و پژوهشگران برای شرکت در کنگره و نیز حضور در نمایشگاه تخصصی موثر باشند.

رئیس موسسه آموزش عالی خیام تاکید کرد: این کنگره بستر مناسبی برای ارائه ایده های نو، دستاوردها و توانمندی‌ها و توسعه علمی در صنعت و دانشگاه است.