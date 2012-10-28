2200 نوجوان در کانونهای اصلاح و تربیت نگهداری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا علی اکبری ظهر یکشنبه در بازدید از زندان مرکزی بیرجند در جمع خبرنگاران راه اندازی کانون های اصلاح تربیت برای جوانان زیر 18 سال را از دیگر فعالیت ها دانست و اظهارداشت: هم اکنون 28 کانون اصلاح و تربیت در مراکز استانهای کشور فعالیت دارد.

وی بیشترین جرم جوانان زیر 18 سال را مواد مخدر دانست و عنوان کرد: با اطلاع رسلانی و حمایت از جوانان می توان این جرم را در کشور کاهش داد.

مدیرکل دفتر اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندان های کشور گفت: هم اکنون دو هزار و 200 زندانی زیر 18 سال در کشور در این کانون ها نگهداری می شود.

وی تعداد زندانیان کشور را 220 هزار نفر ذکر کرد و گفت: از این رقم 70 درصد این زندانیان نیازمند حمایت هستند.

علی اکبری در خصوص کاهش زندانیان جرایم کیفری نیز تصریح کرد: تعداد زندانیان کیفری در کشور از 240 هزار به 220 هزار نفر کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال جوانان تاثیر بسزایی در کاهش آمار زندانیان نوجوان دارد.

مدیرکل دفتر اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندان های کشور با اشاره به اینکه زندانها آئینه تمام نمای وضعیت اجتماعی کشور هستند، افزود: باید کمک شود وضعیت اقتصادی مردم بهبودیافته و اشتغال برای کاهش جرم افزایش یابد.