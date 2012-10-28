نیروی انتظامی نقطه اتکاء و امید مردم است

به گزارش احمد عجم روز یکشنبه در بازدید از یگان ویژه نیروی انتظامی استان ضمن تقدیر از خدمات این نیرو گفت: مردم در هر گوشه ای از کشور و استان در صورت بروز هر گونه مشکل به نیروی انتظامی مراجعه می کنند و پلیس با توجه به ساز و کار قانونی که در اختیار دارد و همچنین جلب اعتماد عمومی محل رجوع مردمی است که با مشکلاتی مواجه شده اند.

وی افزود: اعتماد مردم به نیروی انتظامی سرمایه بسیار ارزشمند و تمام نشدنی است و تا زمانی که قدردان این نعمت باشیم مردم روز به روز اعتمادشان به این نیروی نظامی بیشتر می شود.

استاندار قزوین امنیت را زیرساخت لازم برای توسعه دانست و گفت: اگر امنیت آسیب ببیند بی اعتمادی در جامعه به وجود آمده و هرج و مرج رواج پیدا می کند و همه فعالیتها را تحت تاثیر خود قرار می دهد و مختل می کند.

وی دلدادگی به امام و شهداء، خدمت به مردم و تبیعت از مقام معظم رهبری را موجب عزت نیروهای مسلح دانست و تصریح کرد: از نظر تعهد، ایمان و پیابندی به اصول هیچ مشابهی برای نیروهای مسلح ایران در دنیا وجود ندارد.

عجم دین باوری، اعتقاد راسخ به مسیر خدمت به مردم و پیوند عمیق و صمیمی با جامعه را از ویژگی های نیروهای مسلح کشور دانست و اظهارداشت: نیروهای نظامی کشور در دوران دفاع مقدس در دفاع از تمامیت ارضی کشور از هیچ تلاشی دریغ نکردند و هم اکنون نیز میراث دار شهدا هستند.

این مسئول، قزوین را از استانهای امن کشور برشمرد و بیان کرد: به برکت دلاور مردی های دستگاههای امنیتی استان، انسجام و همدلی، رفاقت، اعتقاد به هدف مشترک (ایجاد امنیت) آسایش و احساس امنیت استان در کشور زبانزد است.

استاندار قزوین گفت: کاهش میزان جرایم در قزوین موضوعی است که به خوبی مشاهده می شود به گونه ای که در برخی جرایم نظیر جرایم امنیتی از قبیل سرقت مسلحانه و آدم ربایی دارای ضریب صفر هستیم.

در ادامه استاندار قزوین از کلانتری 17 غیاث آباد و کورانه در محور الموت بازدید کرد.

