بارندگی در مازندران تا فردا ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیان خدیور اظهار داشت: هوای مازندران امروز نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات همراه با رگبار، رعد و برق، وزش باد و کاهش نسبی دما خواهد بود.



وی وضعیت دریای مازندران در روز جاری را مواج و توفانی و سمت باد را شمالغربی تا غرب و سرعت باد را بین سه تا 10 متر بر ثانیه ذکر کرد.



خدیور، بیشینه دمای هوای امروز ساری را با دو درجه کاهش نسبت به روز گذشته 22 درجه سانتیگراد و کمینه دمای هوای امشب این شهر را با یک درجه کاهش نسبت به شب گذشته، 16 درجه سانتی گراد بالای صفر پیش بینی کرد.



رئیس اداره پیش بینی هواشناسی مازندران گفت: هوای استان از صبح روز دوشنبه (فردا) نیمه ابری تا ابری گاهی همراه با رگبار باران، وزش باد و رعد و برق پراکنده خواهد بود.



وی، شرایط جوی استان در روز سه شنبه را نیمه ابری در برخی مناطق ابری به تدریج با کاهش ابر عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود هوای مازندران در روز چهارشنبه هفته جاری صاف تا نیمه ابری و در برخی مناطق گاهی با رشد ابر همراه باشد.