محمدزاده: شمارگان مطبوعات متناسب با جمعیت و نیاز کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها عصر امروز یکشنبه 7 آبان با حضور محمد علیآبادی معاون رئیس جمهور، دبیرکل کمیته ملی المپیک، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از میهمانان داخلی و خارجی در مصلای بزرگ تهران افتتاح شد.
محمدجعفر محمدزاده، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در یک سخنرانی طولانی به نقش و اهمیت رسانهها در درک متقابل جامعه و رسانه از همدیگر پرداخت.
وی جایگاه مطبوعات ایرانی اسلامی را در آگاهی بخشی و تقویت بنیه های فرهنگ ایرانی و اسلامی و مواجهه با فرهنگ های بیگانه در اصل فرصت ها و تهدیدهای نظام سلطه چشمگیر خواند.
محمدزاده گفت: آمار و ارقام موجود گواه رشد کمی مطبوعات طی چند دهه اخیر در ایران است. اگرچه بر این باوریم که شمارگان مطبوعات متناسب با جمعیت و نیاز کشور نیست، اما باید تلاش کرد بیش از پیش راه های توسعه کیفی مطبوعات را بگشاییم.
معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد با اشاره به جهت گیری معاونت متبوعش در راستای اجرای سیاست کیفی سازی مطبوعات و خبرگزاریها افزود: ما می خواهیم از سیطره سیاستزدگی بر رسانه ها کاسته و با ارتقای شاخص های کیفی زمینه اثرگذاری حرفه ای و ارتقای فرهنگ عمومی فراهم شود.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اصلاح نظام یارانه ای مطبوعات اضافه کرد: با شفاف سازی شاخص های رتبه بندی مطبوعات و تعیین ضرایب حمایتی بر مبنای شاخصه های کمی به میزان 70 درصد و شاخصه های کیفی به میزان 30 درصد بحث عمده ای از برنامه هدفمندی یارانه مطبوعات تحقق یافته است.
وی با اشاره به تاسیس سامانه اینترنتی اشتراک مطبوعات تصریح کرد: در این سامانه واحدهای تخفیف تا 50 درصد بهای نشریه به مشترکان ماهنامه ها، دوماهنامه ها و فصلنامهها از محل 10 درصد اعتبار یارانه مطبوعات راه جدیدی بر حمایت از رسانه مکتوب گشوده شد.
رئیس نمایشگاه بین المللی مطبوعات از به روز شدن صدور پروانه بخش عمده ای از نشریات کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر همه استان های کشور دارای روزنامه هستند.
محمدزاده همچنین تشدید ساختار جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها را از دیگر اقدامات در راستای بهسازی کیفی مطبوعات دانست.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تاکید رهبری بر اشاعه خط زندگی ایرانی- اسلامی، برگزاری نمایشگاه مطبوعات خانوادگی را در دو ماه قبل گامی در این راستا توصیف کرد و افزود: بسیاری از این قبیل نشریات به ناروا به زرد بودن متهم هستند، ما می خواهیم از آنها اعاده حیثیت کنیم.
وی همچنین با اشاره به تصویب آئین نامه کار حرفه ای خبرنگاران گفت: یکی از معضلات در این زمینه، نبود ِ آمار درست از تعداد خبرنگاران بود که ما برای حل این مشکل سامانه «سمان» را راه اندازی کردیم.
محمدزاده در ادامه با برشمردن اقدامات دو سال اخیر معاونت متبوعش از جمله امضاء تفاهم نامه با نهاد کتابخانه های عمومی به منظور خرید مطبوعات تخصصی برای کتابخانه های عمومی و دانشگاهی، برگزاری نخستین جشنواره پیش نگاران مطبوعات، چهارمین سمینار مسائل و چالش های مطبوعات پس از وقفه ای هفت ساله، انتشار بیش از 50 عنوان کتاب در حوزه دانش ارتباطات، انتشار سلسله کتاب های مطبوعات ایران گامی دیگر در جهت شناخت آثار روزنامه نگاران کشور، آنها را تلاشهایی برای توسعه کمی و کیفی مطبوعات ارزیابی کرد.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین ابراز امیدواری کرد تا چند روز دیگر موزه مطبوعات رسماً گشایش یابد.
وی همچنین از تدوین طرح تالیف دو دانشنامه بزرگ مطبوعات جهان اسلام و دانشنامه مطبوعات ایران به اهتمام استادان ارتباطات و روزنامه نگاری خبر داد و گفت: نگارش آنها از مدتی پیش آغاز شده است.
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