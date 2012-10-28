محمدزاده: شمارگان مطبوعات متناسب با جمعیت و نیاز کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها عصر امروز یکشنبه 7 آبان با حضور محمد علی‌آبادی معاون رئیس جمهور، دبیرکل کمیته ملی المپیک، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از میهمانان داخلی و خارجی در مصلای بزرگ تهران افتتاح شد.

محمدجعفر محمدزاده، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در یک سخنرانی طولانی به نقش و اهمیت رسانه‌ها در درک متقابل جامعه و رسانه از همدیگر پرداخت.

وی جایگاه مطبوعات ایرانی اسلامی را در آگاهی بخشی و تقویت بنیه های فرهنگ ایرانی و اسلامی و مواجهه با فرهنگ های بیگانه در اصل فرصت ها و تهدیدهای نظام سلطه چشمگیر خواند.

محمدزاده گفت: آمار و ارقام موجود گواه رشد کمی مطبوعات طی چند دهه اخیر در ایران است. اگرچه بر این باوریم که شمارگان مطبوعات متناسب با جمعیت و نیاز کشور نیست، اما باید تلاش کرد بیش از پیش راه های توسعه کیفی مطبوعات را بگشاییم.

معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد با اشاره به جهت گیری معاونت متبوعش در راستای اجرای سیاست کیفی سازی مطبوعات و خبرگزاریها افزود: ما می خواهیم از سیطره سیاست‌زدگی بر رسانه ها کاسته و با ارتقای شاخص های کیفی زمینه اثرگذاری حرفه ای و ارتقای فرهنگ عمومی فراهم شود.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اصلاح نظام یارانه ای مطبوعات اضافه کرد: با شفاف سازی شاخص های رتبه بندی مطبوعات و تعیین ضرایب حمایتی بر مبنای شاخصه های کمی به میزان 70 درصد و شاخصه های کیفی به میزان 30 درصد بحث عمده ای از برنامه هدفمندی یارانه مطبوعات تحقق یافته است.

وی با اشاره به تاسیس سامانه اینترنتی اشتراک مطبوعات تصریح کرد: در این سامانه واحدهای تخفیف تا 50 درصد بهای نشریه به مشترکان ماهنامه ها، دوماهنامه ها و فصلنامه‌ها از محل 10 درصد اعتبار یارانه مطبوعات راه جدیدی بر حمایت از رسانه مکتوب گشوده شد.

رئیس نمایشگاه بین المللی مطبوعات از به روز شدن صدور پروانه بخش عمده ای از نشریات کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر همه استان های کشور دارای روزنامه هستند.

محمدزاده همچنین تشدید ساختار جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها را از دیگر اقدامات در راستای بهسازی کیفی مطبوعات دانست.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تاکید رهبری بر اشاعه خط زندگی ایرانی- اسلامی، برگزاری نمایشگاه مطبوعات خانوادگی را در دو ماه قبل گامی در این راستا توصیف کرد و افزود: بسیاری از این قبیل نشریات به ناروا به زرد بودن متهم هستند، ما می خواهیم از آنها اعاده حیثیت کنیم.

وی همچنین با اشاره به تصویب آئین نامه کار حرفه ای خبرنگاران گفت: یکی از معضلات در این زمینه، نبود ِ آمار درست از تعداد خبرنگاران بود که ما برای حل این مشکل سامانه «سمان» را راه اندازی کردیم.

محمدزاده در ادامه با برشمردن اقدامات دو سال اخیر معاونت متبوعش از جمله امضاء تفاهم نامه با نهاد کتابخانه های عمومی به منظور خرید مطبوعات تخصصی برای کتابخانه های عمومی و دانشگاهی، برگزاری نخستین جشنواره پیش نگاران مطبوعات، چهارمین سمینار مسائل و چالش های مطبوعات پس از وقفه ای هفت ساله، انتشار بیش از 50 عنوان کتاب در حوزه دانش ارتباطات، انتشار سلسله کتاب های مطبوعات ایران گامی دیگر در جهت شناخت آثار روزنامه نگاران کشور، آنها را تلاش‌هایی برای توسعه کمی و کیفی مطبوعات ارزیابی کرد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین ابراز امیدواری کرد تا چند روز دیگر موزه مطبوعات رسماً گشایش یابد.

وی همچنین از تدوین طرح تالیف دو دانشنامه بزرگ مطبوعات جهان اسلام و دانشنامه مطبوعات ایران به اهتمام استادان ارتباطات و روزنامه نگاری خبر داد و گفت: نگارش آنها از مدتی پیش آغاز شده است.

محمدزاده همچنین درباره نوسانات قیمت کاغذ و تاثیر آنها بر بازار مطبوعات گفت: ما علاوه بر افزایش نوبت های پرداخت یارانه نقدی با عنوان «یارانه میان نوبه ای» طرح توزیع کاغذ یارانه ای در بین روزنامه ها به بهایی 20 درصد ارزان تر از قیمت بازار را به اجرا در آوردیم که امید می رود این روند در جهت تنظیم و ثبات بازار کاغذ تداوم یابد.

رئیس نمایشگاه نوزدهم گفت: مقارن با این اقدامات تعرفه واردات کاغذ حذف شد و در حوزه توزیع آگهی علاوه بر لغو انحصار آگهی های دولتی، افزایش سه برابری تعرفه پس از 8 سال رنگ تحقق به خود گرفت.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد افزود: در حوزه معافیت مالیاتی مطبوعات، طی توافقی با سازمان امور مالیاتی مقرر شد بخشنامه ای با مضمون معافیت مطلق درآمد حاصل از آگهی های مطبوعاتی از مالیات به تمام دوایر این سازمان ابلاغ و در وهله بعد یک «سرممیزی واحد» به منظور وحدت رویه و اجرای دقیق تر بند (ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم در این سازمان تشکیل شود.

وی با اشاره به صدور پروانه فعالیت برای 14 خبرگزاری جدید، ابراز امیدواری کرد، این رسانه‌های الکترونیکی نوظهور به افزایش نشاط در جامعه مطبوعاتی کمک کنند.

همچنین به گفته محمدزاده، در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها 2380 رسانه در 830 غرفه از داخل کشور و نیز رسانه های جهان با 80 خبرنگار خارجی حضور یافته اند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین از برگزاری دومین اجلاس اتحادیه مطبوعات جهان اسلام در 9 آبان ماه خبر داد.

وی با اشاره به تخصیص 500 میلیون تومان بن خرید و اشتراک مطبوعات برای توزیع در نمایشگاه امسال گفت: آنچه مسلم است نمایشگاه نوزدهم آیینه امروز و پنجره گشوده به فردای رسانه های ما است. امروز و از این پس برای رسیدن به جایگاه رفیع و استوار رسانه نیاز به همدلی و یگانگی اصحاب رسانه، دولت و مردم داریم. با یگانگی و یکدلی است که می توانیم در برابر رسانه های زور، زر و تزویر بیگانگان، راستی و درستی قول و فعلمان را به اثبات برسانیم.

محمدزاده گفت: ما امروز به رسانه ای می اندیشیم که به دور از سیاست زدگی در آگاهی بخشی به ملت های آزاده و مستقل جهان بکوشد؛ بسیاری رسانه ها در جهان کنونی یا سیاست زده اند یا تجارت پیشه زیرا قدرت طلبی سیاسی در آنها جای مسئولیت پذیری رسانه ای را گرفته است. از این رو است که قدرت محوری و جناح گرایی افراطی این قبیل رسانه ها مبنای انتقال اطلاعات شده است و تلاش ما باید دوری جستن از این خصیصه های نامبارکی باشد که به رسانه های نظام سلطه تعلق دارد.

وی صدای اهالی رسانه را صدای بلند عدالت و حقیقت توصیف کرد که برخاسته از دل مردم برای صلح و آزادی است.

محمدزاده گفت: در جهانی که هر روز رنگ و آهنگ دیگرگونه دارد و زمان شتابان می گذرد رسانه ها ناگزیرند کسانی را برای تولید، تبیین و تفسیر خبر برگزینند که با پیچیدگی های جهان ارتباطات آشنا باشند و با آگاهی و دانش روز افزون در برابر وارونه سازان خبری، تصویری راستین از خبر و رویداد به دست دهد.