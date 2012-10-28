  1. جامعه
۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

گواهینامه‌ها 10 ساله شد/ جزئیات آخرین تغییرات

گواهینامه‌ها 10 ساله شد/ جزئیات آخرین تغییرات

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور گفت: براساس شرط سنی اعتبار گواهینامه‌ها تعیین شده و گواهینامه‌های جدید 10 سال اعتبار دارند.

سرهنگ رحیم رمضان آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس قانون کار تغییر در آموزش، آزمون و اعتبار گواهینامه ها از نیمه دوم سال جاری آغاز شد و در مرحله اول اعتبار گواهینامه ها براساس شرط سنی دوباره به 10 سال افزایش یافت. براین اساس هم اکنون گواهینامه های جدید و تمدیدی با اعتبار 10 ساله صادر می شود.

وی با اشاره به تغییرات آموزش گفت: در حوزه موتور سواران، آموزش عملی و تئوری برای این قشر الزامی است و به زودی 15 آموزشگاه موتورسیکلت در کشور راه اندازی می شود. هم اکنون چهار مرکز آموزش موتور سواری در پایتخت مراحل آخر راه اندازی را می گذراند.

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور با اعلام تغییرات آزمون رانندگی تاکید کرد: از این پس افسران پلیس راهور اقدام به اخذ آزمون رانندگی می کنند. این درحالی است که آموزش رانندگان نیز با تغییراتی همراه است که به زودی اعلام می شود.
 

کد مطلب 1730631

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