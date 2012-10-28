آموزش های امدادی به تمامی اقشار جامعه ارائه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر کشور بر ارائه آموزش های امدادی به تمامی اقشار جامعه تاکید کرد و گفت: باید در جهت افزایش تجهیزات بروز و پیشرفته امدادی نی گام برداشته شود.

مراد هاشمزهی در بازدید از جمعیت هلال احمر نهبندان با ابراز رضایت از آمادگی کامل نیروهای امدادی این شهرستان گفت: امروزه فعالیت های هلال احمر در استان خراسان جنوبی برهیچکس پوشیده نیست.

عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در این بازدید با تأکید بر اینکه باید در جهت افزایش تجهیزات بروز و پیشرفته امدادی گام برداریم افزود: اجرای مانور های لحظه ای در هفته های اخیر در نهبندان و حضور به موقع و مؤثر و کارآمد امدادگران این شهرستان در حوادث نشان از آمادگی بالای جمعیت هلال احمر نهبندان برای مقابله با حوادث طبیعی و غیر طبیعی احتمالی دارد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خدمات حمایتی، معیشتی و بشر دوستانه هلال احمر در سطح جامعه گفت: اطلاع رسانی به موقع و دقیق این فعالیت ها می تواند در جذب اقشار مختلف جامعه برای فراگیری آموزش های امدادی مؤثر است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان نیز در این بازدید بر لزوم آمادگی هرچه بیشتر امدادگران و نجاتگران هلال احمر تأکید کرد.

محمدرحیم شهریاری افزود: هرچه این آمادگی بیشتر باشد آرامش خاطر مردم افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه آموزش های امدادی در کنار فراگیری مهارت های عملی می تواند جامعه را برای مقابله با حوادث طبیعی و غیر طبیعی آماده کند گفت: آمادگی نیرو های امدادی هلال احمر نهبندان قابل تقدیر است.

شهریاری اضافه کرد: امروز جمعیت هلال احمر نهبندان با تفاوت زیاد نسبت به سال های گذشته با دارا بودن امکانات و تجهیزات پیشرفته امدادی و نیروهای امدادی داوطلب و نیکوکار در جهت تسکین آلام بشری در این خطه از استان به فعالیت می پردازد.

پیشبرد مهندسی فرهنگی در کنار خدمات امدادی ضروری است

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان بر پیشبرد اهداف فرهنگی و تقویت مسائل اعتقادی در کنار خدمات امدادی تاکید کرد .

حجت الاسلام علی محمد درویشی در بازدید از جمعیت هلال احمر نهبندان گفت: انسان علاوه بر سلامت جسم برای ادامه حیات به سلامت روح و روان نیز نیازمند است که با افزایش معنویت می توان به آن دست یافت.

وی افزود: جمعیت هلال احمر بزرگترین سازمان مردم نهاد ایران اسلامی است که با کمک به انسان ها در اقصی نقاط جهان وظیفه خطیری برعهده دارد.

حجت الاسلام درویشی با بیان اینکه امدادگری از صفات انبیاست گفت: در واقع خدمت به انسان ها و محرومین جامعه کاری فرهنگی است که در بطن فعالیت های عام المنفعه هلال احمر نهفته است.

وی با تأکید بر محور قرار دادن سیره و منش انبیاء و معصومین (ع) از سوی اعضای جمعیت هلال احمر تصریح کرد: با بهره گیری از معنویات این بزرگواران می توان امیدواری کاملی در جامعه ایجاد کرد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان ضمن قدردانی از آمادگی و نظم کارکنان و اعضای جمعیت هلال احمر نهبندان اظهار داشت: توجه به اصول هفت گانه هلال احمر در تمامی مراحل کار در این جمعیت بر همگان ضروری است